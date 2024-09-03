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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi Mavi ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef''te yarışmacılar haftanın ilk mücadelesini kaptanlık oyunu için verdiler. Yarışmacılar Mavi Takımların kaptanı olabilmek için ellerinde geleni yaptılar. Günün yemeği ise köfte ekmek oldu. Köfte ekmeği en iyi şekilde yapan bu haftanın Mavi Takım kaptanı olarak seçildi. Peki, bu haftanın MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım oyuncuları....

HABER MERKEZİ
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi Mavi ve Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te haftanın Mavi Takım kaptanı belli oldu. Şefler yarışmacılardan köfte yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Mavi Takım kaptanlığını kim aldı? MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te en iyi tabağı yapan isim Mavi Takım kaptanı olarak seçildi. Kaan 3 evet ile bu haftanın Mavi Takım kaptanı oldu ve dokunulmazlığı aldı. Kaan "İlk defa Mavi Takım kaptanlığını aldım, güzel bir duygu mutluyum" dedi.

Kaptan Kaan, Kırmızı Takım kaptanı olarak da Ezgi'yi seçti. Bu seçimin ardından MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. Kaptanlar takımlarına yarışmacıları seçerken ilginç bir tablo ortaya çıktı. Günün sonunda Mavi Takım'ın yarışmacıları sadece erkek yarışmacılardan oluşurken Kırmızı Takım'ın yarışmacıları da sadece kadınlardan meydana geldi. Böylelikle bu hafta kadın ve erkek yarışması gerçekleşecek. MasterChef tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini söyleyen yarışmacılar bu durumu önceden düşündüklerini ve erkeklerden rica ettiklerini söylediler. Şefler ise sadece bu durumun değil genel olarak ilk defa kadın erkek eşitliğini olduğu bir sene olduğunu belirttiler.

Mavi Takım

Kaan (Kaptan)

Akın

Alper

Kerem

Hakan

Onur

Semih

Emre

Nevzat

Muratcan

Kırmızı Takım

Ezgi (Kaptan)

Ayşe

Zeynep

Eda

Beril

Beyza

Yudum

Nigar

Şirin

Zübeyde

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