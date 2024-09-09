Okulda başarının sırrı doğru beslenmeden geçiyor

SAĞLIKLI ve düzenli beslenme alışkanlığının öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimleri ile birlikte okul başarısına da etki ettiğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Tüm enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için okul çağındaki çocukların tüketmeleri gereken besinlerin uygun kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önemlidir. Çocukların sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için, menülerinde, dört ana besin grubundan besinlerin yer alması gerekir. Okul çağı çocuklarının yeterli protein almaları sağlanmalıdır" dedi.

Okul döneminde günlerinin büyük bir kısmını okulda geçiren çocuklar için sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Uzel, "Okula giden çocukların yemek yeme düzenleri teneffüs araları da dikkate alınarak planlanabilir. Sabahçı, öğlenci veya tam gün olan okulların günlük eğitim sürelerine göre; evdeki öğünlere destekleyici olarak gün içinde mutlaka ara öğünler planlanarak beslenme düzeni oturtulmalıdır" diye konuştu