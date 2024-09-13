MEB duyurdu: LGS puanları yeniden hesaplanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 1 sorunun değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirildiğini, öğrencilerin yerleştiği okula yönelik haklarının korunduğunu, yeniden puan hesaplanması sonucu üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde sağlıklı bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sınav sürecine ilişkin işlemler daha önceden belirlenmiş takvim doğrultusunda yürütülmüştür. 2-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sınav sorularına ilişkin bakanlığımıza ulaşan itirazlar titizlikle incelenmiş; akademisyen, öğretmen ve ölçme değerlendirme uzmanlarının raporları doğrultusunda itirazlara gerekli cevaplar verilerek iş ve işlemler yapılmıştır. Takip eden süreçte de veliler/vasilerce Türkçe dersi A kitapçığı 1'inci soru, fen bilimleri dersi A kitapçığı 13 ve 15'inci soru ile matematik dersi A kitapçığı 20'nci soruya ilişkin iptal istemiyle dava açılmıştır. Bu esnada Bakanlığımız, yerleştirme takviminin sağlıklı yürümesi ve öğrencilerimizin bir mağduriyet yaşamaması için yerleştirme işlemlerini LGS takvimine uygun olarak yürütmüştür. 22 Temmuz 2024 tarihinde yerleştirmeler, 22-26 Temmuz ile 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri yürütülerek, yerleştirme süreci tamamlanmış ve 9 Eylül 2024 tarihinde eğitim öğretim yılı başlamıştır" denildi.

'YENİDEN DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

Davalara ilişkin yargılama sürecini yürüten ilgili mahkemelerin kararlarının nihai olarak 11 Eylül 2024 tarihinde bakanlığa ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Yargı kararında fen bilimleri dersi A kitapçığı 13'üncü soru için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 'Bu soru basit makinelerle ilgili olup 8'inci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında bulunmaktadır. Kapsam geçerliliği açısından sorunun sorulması uygundur' ifadesiyle sorunun öğretim programına uygun olduğu açık biçimde belirtilmiş ve sorunun bilimsel olarak hatalı olduğuna dair herhangi bir ifade veya açıklamaya yer verilmemiştir. Ancak bilirkişi kurulunun, 'Sonuç olarak sorunun evrensel fizik ilkelerine uygun olan doğru cevabının bulunabilmesi için seviye üstü kazanımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir' tespiti doğrultusunda mahkemece söz konusu soru için iptal kararı verilmiştir. Bu karar sonucunda sınav kılavuzunda yer alan 'Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır' hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13'üncü sorusu değerlendirme dışı bırakılarak diğer sorular üzerinden yeniden değerlendirme gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'BAŞVURULAR, 14-20 EYLÜL 2024 TARİHLERİ ARASINDA'

Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik haklarının korunduğu aktarılarak, "Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabileceklerdir. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecektir. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır. Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebileceklerdir" denildi.