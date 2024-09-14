İç harcı dağılmayan Fellah köftesi nasıl yapılır?

SÜSLEMEK İÇİN:

1 Demet maydanoz

Köfteleri haşlamak için:

2 litre su

Limon tuzu bir çay kaşığı ve normal tuz ile su kaynatılır.

YAPILIŞI:

Köfte için verilen tüm malzemeler ara ara ılık su yardımıyla yoğurulur ve macun kıvamına getirilir.

Elde edilen hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp elimizi hafifçe ıslatarak ufak ufak köfteler şeklinde avuç içinde yuvarlanır.Bu köfteciklerin üstüne serçe parmakla bastırılıp düğme şekli verilir, unlanmış tepsiye dizilir.

Sosu için bir tavada yağ ısıtılır. Dövülmüş sarımsak hafifçe kavrulur, biber salçası ve domates rendesi eklenip domatesler pişinceye kadar sos kıvamına getirilir. Kaynayan suya köfteler azar azar atılıp 5 dakika haşlanıp kevgirle servis tabağına alınır. Tavada pişen sos köftelerin üstüne yayılır ve son olarak ince kıyılmış maydanozla süslenir. Afiyet olsun.