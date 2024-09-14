Mizaç nedir? Mizacınızı biliyor musunuz? Demevi, safravi, sovdavi, balgami

DEMEVİ MİZAÇ- HAVA – SICAK NEMLİ

Demevi mizacına sahip olanlar değişime hemen uyum sağlarlar. Yumuşak, nemli ve sıcak derileri vardır. Deri üzerinde büyük ve geniş gözeneklere sahiptirler ki bunun belirtisi iyi bir şekilde terlemeleridir. Ellerindeki damarlar açık ve belirgindir. Deri rengi buğday tenli (esmerimsi) veya pembemsidir. (gül rengine yakın) gözdeki beyaz kısım kırmızıya çalar. Gözbebeği kestaneye çalan koyu ve siyahtır. Saçı, sık ve esnektir. Saç rengi: siyah, koyu, açık ve genellikle sıktır. Kan mizaçlı kişilerde görülen hastalıklar, yine kana bağlı olarak kalp ve beyin krizi, yüksek tansiyon ve cilt hastalıklarıdır.



SEVDAVİ MİZAÇ – TOPRAK – SOĞUK KURU

Sevdavi mizaçlı kişiler aynı toprak gibidir. Toprağa ekilen bir mahsulün büyümesi yeşillenmesi zaman alır yani bu kişiler yavaştır ama hayat sağlam adım atarlar.Derileri kuru ve nemsizdir. Deri üzerinde büyük ve geniş gözeneklere sahiptirler. Ellerindeki damarlar bazen açık ve bazen de gizlidir. Deri rengi sarıya çalar. Gözün beyazı, beyazdır ama sarıya çalmaktadır. Gözbebeği kestaneye çalmakta ve eladır. Saçı, kuru, kalın ve belirgindir. Saç rengi, siyah ve hurma rengindedir. Safravi mizaçların genellikle saçları az olur. Hesap ve teknik konularına ilgileri vardır, bahar ve yaz aylarına ilgileri vardır, ihtiyatlıdırlar, Huzursuz ve her zaman düşüncelidirler.