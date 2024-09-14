Mizaç nedir? Mizacınızı biliyor musunuz? Demevi, safravi, sovdavi, balgami

İbn-Sina tıbbına göre dört temel mizaç çeşidi vardır:
1. Safravi Mizaç (Kuru-Sıcak): Ateş
2. Demevi Mizaç (Nemli-Sıcak): Hava
3. Sevdavi Mizaç (Kuru-Soğuk): Toprak
4. Balgami Mizaç (Nemli-Soğuk): Su
Tıbbın babası İbn-i Sina bin yıl önce mizaç ilmini insanların hastalıklarını tedavi ederken kullandı. Mizacı bilmek insanın hayatını refah içerisinde sürdürebilmesi için önemlidir.Mizaç, insana kendini tanımasını ve eksik taraflarını görmesini sağlayıp bunu nasıl gidereceğini bilmesini öğretir. Ayrıca Mizaç tipine uygun beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birçok sağlık sorununun önüne geçilebilir.
SAFRAVİ MİZAÇ – ATEŞ – SICAK KURU
Safravi mizacında olan kişilerin çabuk sinirlenen ve hareketli bir yapıları vardır. Ayrıca bu özelliğe sahip kişiler çok konuşmaya yatkındır ve bağırsakları hızlı çalışır. Bir şey yapması gerekiyorsa o an olmasını ister. Ciltleri kuru ve nemsizdir. Ellerindeki damarlar bazen açık ve bazen de gizlidir. Deri rengi sarıya çalar. Gözün beyazı, beyazdır ama sarıya çalmaktadır. Gözbebeği kestaneye çalmakta ve eladır. Saçı, kuru, kalın ve belirgindir. Saç rengi, siyah ve hurma rengindedir. Safravi mizaçların genellikle saçları az olur. Bu mizaçtakiler kolay kolay hastalanmazlar ama hastalandıklarında tedaviye geç cevap verirler. Sedef, egzama gibi hastalıklara yatkındırlar.
DEMEVİ MİZAÇ- HAVA – SICAK NEMLİ
Demevi mizacına sahip olanlar değişime hemen uyum sağlarlar. Yumuşak, nemli ve sıcak derileri vardır. Deri üzerinde büyük ve geniş gözeneklere sahiptirler ki bunun belirtisi iyi bir şekilde terlemeleridir. Ellerindeki damarlar açık ve belirgindir. Deri rengi buğday tenli (esmerimsi) veya pembemsidir. (gül rengine yakın) gözdeki beyaz kısım kırmızıya çalar. Gözbebeği kestaneye çalan koyu ve siyahtır. Saçı, sık ve esnektir. Saç rengi: siyah, koyu, açık ve genellikle sıktır. Kan mizaçlı kişilerde görülen hastalıklar, yine kana bağlı olarak kalp ve beyin krizi, yüksek tansiyon ve cilt hastalıklarıdır.
SEVDAVİ MİZAÇ – TOPRAK – SOĞUK KURU
Sevdavi mizaçlı kişiler aynı toprak gibidir. Toprağa ekilen bir mahsulün büyümesi yeşillenmesi zaman alır yani bu kişiler yavaştır ama hayat sağlam adım atarlar.Derileri kuru ve nemsizdir. Deri üzerinde büyük ve geniş gözeneklere sahiptirler. Ellerindeki damarlar bazen açık ve bazen de gizlidir. Deri rengi sarıya çalar. Gözün beyazı, beyazdır ama sarıya çalmaktadır. Gözbebeği kestaneye çalmakta ve eladır. Saçı, kuru, kalın ve belirgindir. Saç rengi, siyah ve hurma rengindedir. Safravi mizaçların genellikle saçları az olur. Hesap ve teknik konularına ilgileri vardır, bahar ve yaz aylarına ilgileri vardır, ihtiyatlıdırlar, Huzursuz ve her zaman düşüncelidirler.
BALGAMİ MİZAÇ – SU – SOĞUK NEMLİ
Balgami mizacına sahip olanlar ağır başlı, olaylardan kolaylıkla etkilenmeyen bir özelliğe sahiptir. Deri ve ciltleri yumuşak ve nemlidir. Genellikle soğukturlar. Deri ve ciltleri ince gözenekli, az terlerler, ellerindeki damarlar gizlidir. Deri ve cilt renkleri beyazdır. Göz renklerinin beyazı beyaz ve uyuşuk. Gözbebekleri ise genellikle açık, renkli ve mavidir. Saçları ince, yumuşak, yalın, açık kahve rengi, sarışın ve sarı renklidirler. Balgami mizaçlıların da saçları genellikle azdır. Dikkatli ama depresyona yatkın kimselerdir. Sık görülen rahatsızlıkları eklem ağrıları ve depresyondur.