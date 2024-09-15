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KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS ekranı...

Bugün ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavının soru ve cevapları erişime açıldı. Adaylar soru ve cevaplara ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

AA
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM KPSS ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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