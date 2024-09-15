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Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

Son dakika haberleri... Meteoroloji verilerine göre İzmir'de bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu planı olanlar hava durumunu ve hangi illerde yağış olduğunu araştırıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 15 Eylül Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ
Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden, Kastamonu ve Samsun kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin (Çanakkale haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor..

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 15 Eylül Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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