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Katledilen Narin'in mezarı yapıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve cesedi günler sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı mermerle kaplandı. Valilik tarafından mezar parke taşı ve mermerle kaplanırken gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi.

DHA
Katledilen Narin’in mezarı yapıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı.

Katledilen Narin’in mezarı yapıldı

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor.

Katledilen Narin’in mezarı yapıldı

Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Çalışmalarda Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi. Mezarlıkta çalışmalar sürerken, Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı. Ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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