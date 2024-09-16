Narin’in annesinin o sözleri şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Arama çalışmalarının 3. gününde kayp Gülistan Doku'nun ailesinin, anne Yüksel Güran'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağladı. Abla Doku, "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Tutuklu bulunan anne Yüksel Güran bu sırada söylediği sözler dikkat çekti. Anne Güran "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağladı.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.
2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ANNENİN AĞIZ VE DİŞ YAPISINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ALINDI
Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.
Hazırlanacak raporda, aynı suçtan tutuklu Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığının tespit edileceği öğrenildi.