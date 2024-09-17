Kına nasıl bir bitkidir? Kınanın faydaları nelerdir?

KINANIN FAYDALARI NELERDİR?

Kınanın vücudumuza faydaları saymakla bitmemektedir. Tırnaklardan ayaklara kadar vücudumuzun pek çok yeri için yarar sağlamaktadır. Bunları genel olarak şöyle gösterebiliriz:

Kına, boyamak amacının yanı sıra cilt hastalıkları tedavilerinde de kullanılır. Açık yaraların, mikrop kapanmasını engellediği ve güneş yanıklarına iyi geliyor.



Kına ayakta bulunan mantarı temizler ve bununla da kalmaz ayak kokusunu giderir. Ayaktaki yara ve çıban gibi hastalıkları iyileştirir. Ayaklardaki yorgunluğu alarak kişiye rahatlama hissi vermektedir.



Hardal yağı ile kaynatılan kına yaprakları düzenli olarak saça sürüldüğü zaman saçınızın uzamasına önemli ölçüde fayda sağlayabilmektedir.



Özellikle çatlama eğiliminde olan tırnakları tedavi etme özelliği bulunmaktadır. Kına lapa halindeyken tırnaklara uygulandığında kırılma eğilimi gösteren tırnak yapısının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Hakiki kına ve yağ karışımı kullandığınızda alacağınız verim artacaktır.



Sağlık açısından son derece faydalı bir bitki olan kına kabuğu, karaciğere faydalı bitkiler arasında yer almaktadır. Kına bitkisi kabuğu sarılık hastalığına da iyi gelip, tedavisinde kullanılmaktadır.



Herhangi bir nedenden oluşan ağrıya karşı kına doğal bir ağrı kesicidir. Ağrıyan bölgeye kına uygulandığı zaman ağrının hafiflemesini sağlar. Kına yanık yaralarına da faydalı olmakla birlikte ağrıyı azalttığı için yanıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar.