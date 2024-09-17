Yılın ikinci ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Uzun zamandır herkesin merakla beklediği ikinci Ay Tutulmasına çok zaman bir zaman kaldı. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen bu az görülen olayı yakından takip edenler araştırmaya başladı.

NEDEN KANLI AY TUTULMASI?

Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır.



BU 3 GÖK OLAYI ŞU ŞEKİLDE SIRALANIR;

Süper Ay, Kanlı Ay, Ay Tutulması.

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renge bürünür. Oluşan bu renge ise Kanlı Ay denir. Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma ise Süper Ay denir.