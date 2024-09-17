  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam

Yılın ikinci ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

2024'ün ilk kanlı Ay tutulması Mart ayında gerçekleşmişti. Yılın ikinci ve son kanlı ayının ne zaman gerçekleşeceği ise merak ediliyor. Peki Süper Kanlı Ay Tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenecek mi? Bu tutulmaya neden kanlı ay deniyor? İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ
Yılın ikinci ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Uzun zamandır herkesin merakla beklediği ikinci Ay Tutulmasına çok zaman bir zaman kaldı. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen bu az görülen olayı yakından takip edenler araştırmaya başladı.

NEDEN KANLI AY TUTULMASI?

Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır.

BU 3 GÖK OLAYI ŞU ŞEKİLDE SIRALANIR;

Süper Ay, Kanlı Ay, Ay Tutulması.

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renge bürünür. Oluşan bu renge ise Kanlı Ay denir. Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma ise Süper Ay denir.

Yılın ikinci ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

SÜPER KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.
Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek.

Yılın ikinci ay tutulması için geri sayım başladı! Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA