Hindistan cevizi yağının kullanım alanları nelerdir? Hindistan cevizi yağının faydaları nedir?

Kan şekerinin dengeleme gibi bir özelliği bulunur. Özellikle insülin dengelenmesinde etkili olduğu için diyabet hastalarına önerilebilir.

Cilt nem dengesini sağladığı için çok kuru ciltler nemlendirici olarak tercih edebilir.

Saç, kirpik ve kaş bakımı için düzenli olarak uygulanabilir. Hem uzama hem de canlılık kattığı için dökülmelerin önüne geçebilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ SAÇA FAYDALARI VE UYGULANIŞI

E ve K vitamini içeren Hindistan cevizi yağı saç uzamasında oldukça etkilidir. Düzenli kullanımla saç derisini beklediği için kısa sürelerde uzama sağlar.

Yine besleyici özelliği ve antibakteriyel yapısı sebebiyle kepek, pullanma ya da mantar gibi sorunların etkilerini azaltır. Bakterileri öldürdüğü için saç diplerin canlanmasını sağlayarak kaşıntıların önüne geçer.