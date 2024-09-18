Hindistan cevizi yağının kullanım alanları nelerdir? Hindistan cevizi yağının faydaları nedir?

Hindistan cevizi ağacının meyvesinden edilen Hindistan cevizi yağı hem içilebiliyor hem de harici olarak kullanılabiliyor. Organik bir yağ olan Hindistan cevizi yağı birçok kozmetik ürünün de içeriğini oluşturuyor. Favori bakım ürünleri arasında yer alan bu değerli yağı hem aktarlardan hem de kozmetik ürünlerin satıldığı birçok noktadan temin edebilirsiniz
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ GENEL FAYDALARI NELERDİR?
Antibakteriyel özelliği sebebiyle iltihap önleyicidir. Özellikle ağız içerisinde oluşan deformasyonlar için enfeksiyon önleyici olarak kullanılabilir. Sıcak ortamda bırakıldığı anda eriyen bir miktar Hindistan cevizi yağıyla gargara yapabilirsiniz.
Çoğu kişinin mustarip olduğu ağız kokusu için birebir faydalanılabilecek organik yağlardandır.
Doymuş yağlar içeren Hindistan cevizi yağı aynı zamanda MCT ve LCT içerir. Bu bileşenler tokluk hissi yaratılmasında etkilidir. Bu sebeple diyet yapan, formunu korumak isteyen kişiler günlük olarak Hindistan cevizi yağını içebilir. Ya da salatalarda, yağ olarak tercih edebilir.
Kan şekerinin dengeleme gibi bir özelliği bulunur. Özellikle insülin dengelenmesinde etkili olduğu için diyabet hastalarına önerilebilir.
Cilt nem dengesini sağladığı için çok kuru ciltler nemlendirici olarak tercih edebilir.
Saç, kirpik ve kaş bakımı için düzenli olarak uygulanabilir. Hem uzama hem de canlılık kattığı için dökülmelerin önüne geçebilir.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ SAÇA FAYDALARI VE UYGULANIŞI
E ve K vitamini içeren Hindistan cevizi yağı saç uzamasında oldukça etkilidir. Düzenli kullanımla saç derisini beklediği için kısa sürelerde uzama sağlar.
Yine besleyici özelliği ve antibakteriyel yapısı sebebiyle kepek, pullanma ya da mantar gibi sorunların etkilerini azaltır. Bakterileri öldürdüğü için saç diplerin canlanmasını sağlayarak kaşıntıların önüne geçer.
Saç kökünü beslediği için dökülmelerin azalmasında büyük etki sağlar.
Saç parlaklığı ve hacim için oldukça etkili yağlardan biridir. Özellikle fazla işleme maruz kalmış ya da boyalı saçlar düzenli bir şekilde Hindistan cevizi yağı kullandığı takdirde kısa sürelerde eski sağlıklı görünümüne kavuşabilir.
Elektriklenmeyi önlediği için her saç tipinde kullanılabilir ancak özellikle kıvırcık saçlarda mutlaka kullanılması önerilir.
KAHVE LEZZETİNİZ ARTSIN
Bir fincan sade filtre kahveye eklenen bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla tüm gün, tok kalarak ve daha konsantre olmuş geçirilebilir ayrıca gün içinde daha fazla kalori yakımı sağlanabilmektedir. Sade kahve tercih edilmiyorsa, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağının yanında, 100 ml Hindistan cevizi sütü ve tarçın da eklenebilmektedir.
SABAH RUTİNİNİZE EKLEMENİZ GEREKEN O UYGULAMA
Sabah uyanır uyanmaz Hindistan cevizi yağı ile yapılan gargara oldukça fayda sağlamaktadır. Diş fırçalamadan önce, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ağza alınır ve en az 5 dakika boyunca ağız bu yağ ile çalkalanır. Hindistan cevizinde bol miktarda bulunan Laurik asit, antibakteriyel, antifungal ve antiviral aktivite göstermektedir. Bu nedenle başta ağız olmak üzere sindirim kanalı florasının temizlenmesi ve düzenlenmesinde etkilidir.
AYRICA;
Dişleri beyazlatır.
Diş eti iltihabı ve çürükleri tedavi eder, engeller.
Kötü ağız kokusuna neden olan kötü bakterileri öldürür.
Diş eti kanamalarını tedavi eder, engeller.
Diş hassasiyetini azaltır.