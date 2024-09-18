Uyuşturucu 5 yılda 601 can aldı

Türkiye'de geçen yıl doğrudan uyuşturucu bağlantılı 300 ölümün 148'ine neden olan, kullanıcıları arasında 'kristal' adıyla bilinen metamfetaminden kaynaklı 5 yılda 601 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de uyuşturucu imali ve ticaretiyle mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından kurumlara ait verilerle hazırlanan 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre, 2022 yılında 246 bin 237, 2023 yılında ise yüzde 2,3 artışla 251 bin 851 olaya müdahale edildi. Son dönemde metamfetamin kullanım yaygınlığı, bu madde kaynaklı ölüm sayılarına da yansıdı. 2020'de 314 madde bağlantılı ölüm olayının 98'i, 2021'de 270 madde bağlantılı ölüm olayının 125'i, 2022'de 246 madde bağlantılı ölüm olayının 140'ı metamfetaminden kaynaklandı.