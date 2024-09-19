Türk kahvesinin telvesini buzdolabına koyun bekleyin! Öyle bir işinize yarayacak ki...

BİTKİLERİ CANLANDIRIR

Herkesin evinde mutlaka asitli topraklarda yaşamayı seven bir kamelya, sardunya, açelya gibi çiçeklerden biri bulunuyordur. Kahve telvesinin bu çiçeklerin toprağına eklenmesiyle, sinekler ve böcekler çiçeklerinizden uzak duracak. Telve çiçeğinizin hem toprağını besleyecek hem de ona zarar veren canlıları uzaklaştıracak.