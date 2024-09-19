Türk kahvesinin telvesini buzdolabına koyun bekleyin! Öyle bir işinize yarayacak ki...

Kahve telvesi ile neler yapabileceğinizi öğrenince çok şaşıracaksınız! Kahve telvesi daha çok nerelerde kullanılır, ne işe yarar hep beraber bakalım…
BİTKİLERİ CANLANDIRIR
Herkesin evinde mutlaka asitli topraklarda yaşamayı seven bir kamelya, sardunya, açelya gibi çiçeklerden biri bulunuyordur. Kahve telvesinin bu çiçeklerin toprağına eklenmesiyle, sinekler ve böcekler çiçeklerinizden uzak duracak. Telve çiçeğinizin hem toprağını besleyecek hem de ona zarar veren canlıları uzaklaştıracak.
YANMIŞ YEMEK KALINTILARINI SÖKER
Yemek yanıkları tencerelere yapışır ve telle bile çıkarması son derece zor olabilir. Ancak süngerin yüzeyine sürdüğünüz biraz kahve telvesi bu yanıkları söküp atabilir. Kahve telvesinin ardından deterjanla da üzerinden geçtikten sonra tencerenizin ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz.
ÇÖP KOKUSUNU ENGELLER
Mutfaklarda bulunan çöplerin kokusu bazen katlanılması zor olabilir. Çöp kovasının altına bir miktar kahve telvesi dökerseniz kötü kokuyu emecek ve yayılmasını da önleyecektir.
TIKANMIŞ LAVABOLARI AÇAR
Tıkalı lavabolar için kimyasallara maruz kalmanıza hiç gerek yok. Kaynamış suyun içerisine kahve telvesi ve biraz karbonat döküp, tıkalı lavaboların nasıl açıldığını izleyin
BUZDOLABINIZIN KOKUSUNU GÜZELLEŞTİRİR
Bazen buzdolabından kaynaklanan ekşi koku yemeklerin üzerine siner ve bunu engellemek elinizde olmaz. Ancak bu sorunun çözümü de kahve telvesinde saklı. Telveyi güneşte kuruttuktan sonra buzdolabınızın uygun bir köşesine yerleştirdiğinizde, kötü kokuyu emecek ve yayılmasına engel olacaktır.
CİLDE İYİ GELİR
Peeling etkisi oluşturan kahve telvesi, bu sayede kan akışını hızlandırarak cilde iyi gelir. Siyah nokta oluşumunu engeller pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Telveyi ılık su ile sulandırıp nazik hareketlerle yüzünüze uyguladıktan sonra 10 dakika bekletip durulayabilirsiniz.