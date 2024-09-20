18 yıl önce kaybolmuştu! Sır olay Müge Anlı'da çözüldü

CANLI YAYINDA AĞZINDAN KAÇIRDI



Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi. Şevki Hoca da bu itirafı yakalayıp üstüne gitti. O sırada da Aydın, cümlede 'öldürmeden önce' ifadesini tekrar etti.

SIĞINTI EVLAT TUTUKLANDI, GELİN GÖZALTINDA



Anlı, 19 Eylül tarihli yayınında konuya ilişkin son dakika gelişmesini duyurarak, Aydın Musaoğlu'nun, Kastamonu'ya giderken otobüste emniyet güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındığı söyledi. Bugünkü yayında ise kız kardeşlere "Gözünüz aydın, abiniz annenizi kasten öldürme suçuyla tutuklandı" diyerek müjdeli haberi verdi. 3 kız kardeş gözyaşları içinde "Şükürler olsun, çok teşekkür ederiz yardımınız için. Biz abimizden korktuğumuz için, bizi de öldürmekle tehdit ettiği için bunca yıl bir şey yapamadık. Ama sizin sayenizde artık hem biz hem annemiz huzur bulacak." Dedi.