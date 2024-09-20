Emine Erdoğan ABD’de lider eşleriyle buluşacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bugün ABD'ye gidiyor. Erdoğan'ın gündeminde, İsrail'in yaklaşık bir yıldır katliam gerçekleştirdiği Gazze olacak. New York'ta yoğun diplomasi de yürütecek olan Erdoğan, Türkevi'nde dünya liderleri ile bir araya gelecek. Salı günü ise, bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak. Görüşme ve temasların ardından lider eşleri ve ülkelerin üst düzey temsilcilerinin, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamaları bekleniyor.