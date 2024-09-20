Narin Güran'ın köyü Tavşantepe’de çocuklar susturuluyor mu? O raporun ayrıntıları…

BAKANLIKTAN YENİ RAPOR: KÖYDEKİ ÇOCUKLAR KORKUNÇ CİNAYET SONRASI...

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ndeki çocukların durumlarına ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlandı.

Raporda, "çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış ya da anlamlandıramamış olabilecekleri veya aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde telkinde bulunulduğu" değerlendirmesi yer alırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın çocukların psikolojik iyilik hallerine yönelik kapsamlı bir ekip oluşturularak, köyde görevlendirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.