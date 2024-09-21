Nazar savan Üzerlik otu nedir? Üzerlik otunun faydaları nelerdir?

Şifalı bitkileri araştıranlar üzerliğin nasıl bir bitki olduğunu ve nelere iyi geldiğini merak ediyor. Bu bitki sadece nazarı savmıyor, daha birçok bilinmeyen faydaları var. Üzerlik bitkisi, Afrika, Asya ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişiyor. Peki sıcak bölgelerde yetişen Üzerlik bitkisinin faydaları nelerdir, Üzerlik bitkisi nasıl kullanılır?
ÜZERLİK OTUNUN FAYDALARI
Doğru kullanımı Üçüncü göz olarak bilinen epifiz bezini aktifleştirir.
Solunum yolları hastalıklarına iyi gelir. Solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin nefeslerini açar, nefes darlığı ve burun tıkanıklıklarına iyi gelir.
Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı çekenlerin üzerlik çayı ve tütsüsünü kullanmaları tavsiye edilir.
Stresi azaltıp depresyona iyi gelir, sakinleştirici özelliği vardır.
Bağırsaklarda bakteri ve kurt oluşumunu engeller.
Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
Bahar aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonunu iyileştirdiği gibi öksürüğün de geçmesine yardımcı olur.
Sinir sistemini uyarır.
Balgam söktürür.
Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.
Sulu egzamada şikâyetleri giderir.
ÜZERLİK OTUNDAN ÇAY NASIL YAPILIR?
Üzerlik otundan yapılan çay açık olmalı ve günde maksimum 1 yemek kaşığı olarak kullanılması tavsiye edilir. Aman dikkat! Aksi takdirde zararlıdır. Fazlası mide bulantısı ve kusmaya sebep olur.
Üzerlik tohumu çayı için 2 su bardağı suya bir yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyip 2 dakika kaynatın. 7 dakika demlenmesini bekleyin.
Süzdükten sonra tüketiniz. Uzun süre ve devamlı tüketmemeye dikkat edin.
ÜZERLİK TOHUMUNU KİMLER KULLANAMAZ?
Kalp ilaçları, mide ülseri ilaçları, kronik akciğer ilaçları, hepatit ilaçları, narkotik ilaçları kullanan kişilerin doktoruna danışarak kullanması tavsiye edilir. Hamile ve çocuklara kullanımı önerilmez.