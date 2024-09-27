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DGS tercih sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM sonuç ekranı

ÖSYM, merakla beklenen DGS tercih sonuçlarını açıkladı. Sınava katılan adaylar 'DGS sonuç sorgulama ekranı, DGS sonuçları nereden bakılır?' aramalarını yoğunlaştırdı. İşte 2024 ÖSYM DGS sonuç ekranı...

HABER MERKEZİ
DGS tercih sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM sonuç ekranı

18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilir.

2024-DGS: YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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