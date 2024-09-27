Kör Nokta ikinci bölümüyle cumartesi akşamı ATV’de

Aslım'ın bu savaşı kazanmasının tek yolu ise acısını ve öfkesini zapt edebilmesidir. Cihan, Aslım'dan vazgeçmemekte o kadar kararlıdır ki babasıyla karşı karşıya gelir. Babasının tüm ısrarlarına rağmen hem İpek'i kurtaracak hem de Aslım'ın adalet arayışına katkı sağlayacak bir formül arayacaktır. Fakat Aslım'ın hayatına beklenmedik biri girer, Uğur'un abisi Kerem… Kerem, Aslım'a davayı kazandıracak çok önemli bir bilgi verir. Kerem ve Aslım'ın bir araya gelmesi Cihan'ı çileden çıkarır. Bu sırada İpek, her şeyi itiraf etmek üzere Aslım'ın karşısına çıkar. Fakat bu karşılaşma Cihan ve Aslım'ın ilişkisini geri dönülmez bir çıkmaza sürükleyecektir…