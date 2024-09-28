Uçuk derdine son! Uçuğa hemen uygulanabilen doğal yöntemler nedir?

Herpes simpleks virüsü nedeni ile ortaya çıkan uçuk, aslında mikro bir cilt enfeksiyonudur. Dudak bölgesinde oluşan uçuk medikal olarak; oral herpes yahut herpes labialis olarak adlandırılmaktadır. Dudakta ortaya çıkan uçuk genellikle kendini tekrarlamaktadır. Bu da can sıkıcı bir durumun oluşmasına yol açmaktadır. Peki dudaktaki uçuk nasıl geçer? İşte doğal yöntemler...
Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli olduğu taktirde dudakta çıkan uçuk en fazla bir hafta içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Lakin dudakta çıkan uçuklar düzenli olabilmektedir. Dudakta çıkan uçuk, içi sıvı dolu bir kabarcık şeklinde genellikle görülmektedir. Bu kabarcıklar sönerek, kabuk bağlamaktadır ve sonunda da uçuk geçmektedir.
UÇUĞUN BELİRTİLERİ NELERDİR? BULAŞICI MIDIR? NASIL KORUNMALIYIZ?
İlk virüs atağının belirtileri uçuğa sahip kişi ile temastan sonra 3 hafta içinde ortaya çıkmaktadır. Daha çok çocuklarda görülmektedir bu süreçte ağız içinde yaygın su dolu kabarcıklar, ateş, halsizlik ve huzursuzluk tabloya eşlik eder. Kişiler genellikle kızarıklık oluşmuş deride yanma, kaşıntı ve batma hissi yaşarlar. İlk atak her zaman en sancılı geçendir sonraki ataklar bu kadar ağrılı olmamaktadır.
Virüsün vücudumuza ilk girişi genellikle bebeklik ve çocukluk çağımızda ailemiz ya da yakın çevremizin temasıyla gerçekleşir. Herpes virüsü her zaman bulaşabilme özelliğine sahiptir ancak özellikle su kabarcıklarının görüldüğü veziküler evre en çok bulaşın olduğu evredir. Çoğunlukla öpme, ortak eşya kullanımı, traş bıçağı gibi dudakla yüzle teması olan eşyalardan bulaşmaktadır.
UÇUKLU KİŞİLERLE TEMASA DİKKAT!
Henüz bu virüse karşı bir aşı geliştirilemediğinden bulaşmayı ve hastalığı önleyecek bir yol yok o yüzden, korunmak en etkili yöntem. Uçuğu olan kişilerle temastan kaçınmalı, ortak eşya kullanımını kısıtlanmalı, sarılma ve öpme davranışlarından uzak durmalıyız.
UÇUĞA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Uçuğu, soğuk ve nemli bir bez uçuklu bölgedeki kızarıklığı azaltabilir, kabuklanmayı gidermeye yardımcı olabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir. Aloevera uçuğa iyi gelen mucizevi bitkilerden biridir. Portakal gibi C vitamini içeren gıdalar uçuğu geçirir.
3 MUCİZEVİ BESİN
Uçuğa yoğurt, ekşi nar suyu ve sirke sürmek uçuğun geçmesini sağlamaktadır.
SİRKE MUCİZESİ
2019'da yapılan bir araştırmaya göre birçok kişi, bakteri, virüs ve diğer mikroplarla savaşma özelliği nedeniyle elma sirkesini tedavi olarak kullanıyor. Bununla birlikte, saf elma sirkesi uçuk üzerine doğrudan uygulanamayacak kadar yoğundur ve cildinizi ciddi şekilde tahriş edebilir. Kullanmadan önce seyrelttiğinizden emin olun ve ardından günde yalnızca bir veya iki kez uygulayın.
UÇUKSAVAR: EKŞİ NAR SUYU
Kış aylarının favori meyvelerinden biri olan ekşi nar bağışıklık güçlendirici bir şifa kaynağıdır. Ekşi nar suyunu içmek ve uçuğun üzerine sürülmesi uçuğun geçiren doğam yöntemlerden birisidir.
PROBİYOTİK BESİN: YOĞURT
Probiyotik besin içeren yoğurt bağışıklık sistemini destekler ve dudak uçuğunun iyileşme sürecini hızlandırabilir. Hem tüketip hem de uçuğun üzerine sürülebilir.