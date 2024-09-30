İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 30 Eylül Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu