Şahan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'te yer alan ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak sınıflandırılan villasında yapılan izinsiz güneş paneli ve su deposu inşaatıyla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Hapis kararı sonrasında ise vatandaşlar haber siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden Gökbakar'a tepkilerini dile getirdi.

"ROL YAPAN HAİNLER"

Vatandaşlar internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ünlü komedyen Gökbakar'a tepki gösterdi. Tepkiler arasında, "Hani gezi parkı ağaç sevgine ne oldu, İnşallah tutuklanır. Recep İvedik kodes sinemalarda, Merak etmeyin, kötüye bir şey olmaz. Allem eder, kallem eder yırtar, Orman yanarken şov yapan, asıl katliamı kendi yapıyormuş demek. Bunların hepsi de aynı, Her şeye burnunu sokuyordu iyi olmuş, Bunlar kendi suçlarını gizlemek için Atatürkçü ve vatansever rolünü oynayan hainler, Yolsuzlukla mücadele filmini bekleriz, Suç suçtur. Hem muhalefet yapacaksın yanlışlara karşı hem de aynı şeyi yapacaksın. Para kendi menfaati olunca kıvır Şahan kıvır. Soytarılığı meslek edinmiş. Bu işin particiliği olmaz kimse kimsenin hakkına tecavüz edemez" ifadeleri yer aldı.

"BİZ YAPMADIK"

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Birinci Derece Doğal SİT Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren'in ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin; "Biz taşınmanızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık, satın aldığımızda böyleydi" diye savunma yaptığı hatırlatıldı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır'ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.

ADETA ALAY ETTİ

Şahan Gökbakar hakkında çıkan 10 yıl hapsi isteniyor haberlerini sosyal medya hesabından alaycı bir yorumla paylaştı. Haberlerdeki detayları kendi penceresinden açıklayan Gökbakar, "Henüz tarafımıza bir tebligat gelmemekle beraber haberlerde yazılana göre ben ve kardeşim hakkında 10 yıl hapis isteniyormuş. Biraz az mı olmuş, ne diyorsunuz?" diyerek suçunu örtbas etmeye çalıştı.