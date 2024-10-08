Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Domuz tek tırnaklı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı listede bazı firmaların et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullandığı ortaya çıkmıştı. Liste sonrası tek tırnaklı hayvanlar listesi merak ediliyor. Peki tek tırnaklı hayvanlar hangileri? At, eşek, domuz tek tırnaklı mı? İşte yanıtı...
TEK TIRNAKLI HAYVANLAR HANGİLERİ?
At, eşek, domuz ve zebra başta olmak üzere bu hayvanların melezleri olan katır, bardo ve zebroid gibi hayvanların tırnak yapısı bütün bir parçadan oluşmaktadır. Bu tırnak yapısı, tek tırnaklı olarak adlandırılmaktadır. Domuz eti İslami kurallara uygun olmaması nedeniyle et ürünlerinde kullanılması kabul edilemez.
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TEK TIRNAKLI HAYVANLAR LİSTESİ
-At
-Eşek
-Katır
-Domuz
-Zebra
TAĞŞİŞ NE DEMEK?
Tağşiş, bir gıda ürününe daha ucuz ya da sağlıksız maddeler ekleyerek ürünün orijinal niteliğinin değiştirilmesi anlamına geliyor.