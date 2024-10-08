Tek tırnaklı hayvanlar hangileri? Domuz tek tırnaklı mı?

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR HANGİLERİ?

At, eşek, domuz ve zebra başta olmak üzere bu hayvanların melezleri olan katır, bardo ve zebroid gibi hayvanların tırnak yapısı bütün bir parçadan oluşmaktadır. Bu tırnak yapısı, tek tırnaklı olarak adlandırılmaktadır. Domuz eti İslami kurallara uygun olmaması nedeniyle et ürünlerinde kullanılması kabul edilemez.

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