Yoğurt nasıl yoğurt oldu? İlk yoğurt nasıl bulundu? İlk yoğurt mayası nasıl yapıldı?

Yoğurt en çok tükettiğimiz süt ürünlerinin başında yer alıyor. Hatta yoğurttan cildimize maskeler bile yapıyoruz. Hal böyle olunca yoğurt tüketimi dünya genelinde oldukça fazla.

İLK YOĞURT NASIL YAPILDI?

İlk yoğurt yaklaşık olarak 6 bin yıl önce üretilmiştir. Türkler eskiden konar göçer bir şekilde yaşıyorlardı. Göçebe bir biçimde yaşayan atalarımız ilk yoğurt bir karınca yumurtası kullanılarak elde edildi.



Karınca yumurtası yoğurdun mayalanması için kullanılmış oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda ise karınca toprağı ile birlikte yapılan mayalar en iyi şekilde yapılan mayalar olarak kabul edildi.