Yoğurt nasıl yoğurt oldu? İlk yoğurt nasıl bulundu? İlk yoğurt mayası nasıl yapıldı?

İlk yoğurdun nasıl yapıldığı en çok merak edilenler arasında. Yoğurt maya ile birlikte süt ile karıştırılarak elde ediliyor. Şimdiye kadar evlerimizde de pek çok yoğurt yaptık. Belki de hiç merak etmedik ilk yoğurt nasıl yapılır diye. İşte ilk yoğurdun yapılışına dair tüm detaylar...
Yoğurt en çok tükettiğimiz süt ürünlerinin başında yer alıyor. Hatta yoğurttan cildimize maskeler bile yapıyoruz. Hal böyle olunca yoğurt tüketimi dünya genelinde oldukça fazla.
İLK YOĞURT NASIL YAPILDI?
İlk yoğurt yaklaşık olarak 6 bin yıl önce üretilmiştir. Türkler eskiden konar göçer bir şekilde yaşıyorlardı. Göçebe bir biçimde yaşayan atalarımız ilk yoğurt bir karınca yumurtası kullanılarak elde edildi.
Karınca yumurtası yoğurdun mayalanması için kullanılmış oldu. Yapılan araştırmalar sonucunda ise karınca toprağı ile birlikte yapılan mayalar en iyi şekilde yapılan mayalar olarak kabul edildi.
İLK YOĞURT MAYASI NASIL YAPILDI?
İlk yoğurt mayası 6 bin yıl önce karıncalardan elde edildi. Karıncalardan alınan yumurta ve toprak ile birlikte ilk yoğurt mayası üretilmiş oldu. Karınca yumurtası ve toprağı lezzet olarak da en iyi yoğurt mayasını üretmiş oldu.
YOĞURT NASIL YOĞURT OLDU?
Yoğurt eğer yoğurt ile yapılıyorsa ilk yoğurdun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Günümüzde ki maya şekli ve eskiden yapılan maya şekli oldukça farklıdır.
Yoğurt elde etmek için ilk olarak karınca yumurtası kullanıldı. Bu şekilde herhangi bir yoğurda ihtiyaç duymadan bir maya elde edildi. Elde edilen bu maya ile birlikte yeni bir yoğurt yapılmış oldu.