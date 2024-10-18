Ceviz suyundan şifalanmak mümkün mü? Ceviz suyunun faydaları nelerdir, ceviz suyu nasıl yapılır?

CEVİZ SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Ceviz suyu tüketimi ölçülü olması gereken bir içecektir. Vücut için oldukça yararlı olan bu su, akşam yatmadan evvel bir bardak su içerisine kabuğu soyulan ceviz atılmasıyla ve sabaha kadar bekletilmesiyle elde edilir. Akşamdan sabaha kadar su içinde bekleyen bu ceviz suyu aç karna içilmelidir. Tercihe göre ceviz de yenilebilmektedir.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Bir bardak su



Bir adet ceviz içi

Bu ikisi akşam yatmadan önce karıştırılır ve sabaha kadar bekletilir. Bekletildiğinde oluşan su ceviz suyudur.