Ceviz suyundan şifalanmak mümkün mü? Ceviz suyunun faydaları nelerdir, ceviz suyu nasıl yapılır?

Ceviz suyu, C vitamini, B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...
CEVİZ SUYU NASIL TÜKETİLİR?
Ceviz suyu tüketimi ölçülü olması gereken bir içecektir. Vücut için oldukça yararlı olan bu su, akşam yatmadan evvel bir bardak su içerisine kabuğu soyulan ceviz atılmasıyla ve sabaha kadar bekletilmesiyle elde edilir. Akşamdan sabaha kadar su içinde bekleyen bu ceviz suyu aç karna içilmelidir. Tercihe göre ceviz de yenilebilmektedir.
CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?
Bir bardak su
Bir adet ceviz içi
Bu ikisi akşam yatmadan önce karıştırılır ve sabaha kadar bekletilir. Bekletildiğinde oluşan su ceviz suyudur.
CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI
İçerdiği protein özleri ile vücutta yağ yakımını artırır ve istenmeyen bölgelerdeki yağları yok eder. Aynı zamanda da metabolizmayı hızlandırarak zayıflamak yardım eder.
Şampuanların içerisine ceviz suyu damlatmak saç dökülmelerini azaltır
Kolesterolü dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller. Kalp krizi riskini azaltacak içeriğe sahiptir.
Tiroid değerlerini düzenler.
Her sabah bir bardak içilirse yorgunluğu engeller.
Adet sancılarına iyi gelirken adeti düzenler.
Enerji vericidir.
Hafızayı güçlendirmektedir.
Hamilelikte fazla kilo alınmasını engeller.
Sindirim sistemini düzenler.
Kabızlığa iyi gelir.
Uyku problemini çözer.
Saç ve tırnakları besler.
Cildi sıkılaştırır.
CEVİZ SUYUNUN ZARARLARI
Ceviz kadar faydalı olan ceviz suyu aşırı tüketildiğinde bazı zararlara sebebiyet vermektedir. Her ne kadar faydalı bir içecek olursa olsun her şey gibi ceviz suyunun da fazlası zararlıdır. Ceviz suyunun yan etkileri herkes tarafından bilinmemektedir.
CEVİZ SUYUNUN FAYDALARININ YANI SIRA DAHA AZ OLAN ZARARLARINDAN BAZILARI ŞUNLARDIR:
Ceviz alerji oluşturabilen bir besindir. Bazı kişilerde kızarıklık, kaşıntı, leke, şişkinlik gibi yan etkilere sebep olabilir.
Lif bakımından oldukça zengin olduğu için aşırı tüketimi ishale sebep olur.
Bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir.
Hormonlara etki ettiği için adet geciktirici ya da adet sökücü etkiler gösterebilir.
Mide sorunu yaşayan kişiler için zararlıdır. Midesi hassas olan kişilerde ağrı ve yanma yapabilir.