  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Hikmet Şimşek 100. doğum yılında anıldı

Hikmet Şimşek 100. doğum yılında anıldı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Prof. Hikmet Şimşek’i doğumunun 100’üncü yılına özel düzenlenen konser ile andı.

HABER MERKEZİ
Hikmet Şimşek 100. doğum yılında anıldı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), kurucu ve ilk şefi Prof. Hikmet Şimşek, doğumunun 100. yılında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da özel bir konser düzenledi. İZDSO DenizBank Konserleri kapsamında gerçekleştirilen anma gecesinde, şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirdi.

Soprano Eylem Demirhan, Mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, Tenor Ufuk Toker ve Bas Tuncay Kurtoğlu'nun sahne aldığı gecede, İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu koro şefi Ahmet Kayhaoğlu yönetiminde başarılı bir konser gerçekleştirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA