Adaçayı neye iyi gelir? Adaçayı nasıl demlenir, nasıl tüketilmelidir?

Adaçayının faydaları nelerdir, adaçayı ne işe yarar sorusu hakkında birçok bilgi mevcuttur. Her bitkinin kendine özgü özellikleri, iyileştirici tarafları olduğu gibi adaçayı da çeşitli faydaların mevcut olduğu bitkiler arasındadır. Peki adaçayı nasıl demlenir, nasıl tüketilmelidir sorusunun cevabı için bilgileri inceleyelim...
ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Depresyonu ve stresi azaltır. Sakinleştiricidir.
Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. İdrar ve gaz sökücüdür.
Beyin fonksiyonlarını geliştiren adaçayının Alzheimer hastalığında belirtileri azalttığı, konsantrasyonu arttırıp belleğin güçlenmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.
Ağız-diş sağlığına yardımcı olur. Ağız içi yaralar için gargara olarak kullanılabilen adaçayı, bir iki kullanım sonrasında etkisini gösterecektir. Dişleri beyazlatmada da yardımcı olur.
Ciltteki lekeler ve cilt hastalıklarında kullanılabilen bu bitki, ciltteki yaraların ve çatlakların iyileşmesini hızlandıracak ve cilde parlak bir görünüm verecektir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarında semptomları azaltır. Hasta olmadan kullanılması ise hastalığın oluşumunu önleyebilir.
Adaçayı banyosunun romatizmaya iyi geldiği düşünülmektedir. Ayak ve cilt bakımında, akne, egzama ve sedef hastalığını önlemede kullanılan adaçayı yaraları da tedavi edebilmektedir. Yine de açık yaraya direkt uygulanmaması gerekmektedir.
Sindirim sistemini de korur. İshal ve gastrit oluşumunu engeller.
Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı özellik taşır. Çayın 15 ila 21 gün süreyle günde 2 kere tüketilmesinin kötü kolesterolün oluşumunu engelleyebilir.
İçinde bulunan K vitamini kemikleri güçlendirir. Kemik erimesi hastalığının ilk döneminde içilmesi tedaviye olumlu yansıyacaktır.
Adaçayının içinde bulunan carnosol, rosmarinic ve quercetin gibi antioksidanlar kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir.
Bu yüzden birçok kanser türüne karşı faydalı olduğu düşünülmektedir.
Regl söktürücü özelliğe sahiptir. Östrojen hormonunu uyararak regl döneminin düzenlenmesine yardımdı olur.
Aşırı terleme problemi için iyi bir çözümdür.
ADAÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Her şeyde olduğu gibi adaçayında da tüketim sınırı aşılmamalıdır. Fazla tüketimi midede ağrı ve yanmaya sebep olabilir. Kan şekerini düşüreceği için bayılma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Adaçayı tüketimini günde 2-3 fincanla sınırlamak gerekmektedir.
ADAÇAYINI KİMLER İÇEMEZ?
Böylesine faydalı bir bitki olduğu için adaçayı herkesçe kullanılmak istenebilir. Fakat adaçayı herkesçe tüketilmemelidir. Şu kişilerin adaçayı tüketirken dikkatli olması ya da direkt olarak tüketmemesi gerekmektedir:
Adaçayı, içerdiği östrojen yüzünden erkeklerde meme büyümesine, cinsel dürtülerin azalmasına, sperm kalitesinin düşmesine yol açabilir.
Hamileler:
Adaçayı içerdiği östrojen sayesinde regl döngüsünü tetikler. Rahim kasları gevşeyeceği için düşük yapmaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden gebelik sürecinde adaçayı önerilmemektir.
Emzirenler:
Emzirmede de adaçayı etkisi bulunmaktadır. Sütü ve kalitesini azaltıcı özelliği bulunduğundan emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Bebekler ve çocuklar:
12 yaş altı çocuklara önerilmemektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde 12 yaş üzerinde günde 1 bardak adaçayı güvenli bulunsa da kesin bir veri yoktur. Bu yüzden 18 yaş üzerinde kullanım güvenli olmaktadır.
Kalp hastaları:
Kalp hastalığı teşhisi alanlar bir süre adaçayından uzak durmalıdır çünkü adaçayı tüketimi kalp ritmini değiştirebilmektedir.
ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?
Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.
Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. Bunlarında birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.
Adaçayı demlemek için taze adaçayı veya kurutulmuş adaçayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 taze adaçayı yaprağı veya tepeleme 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak adaçayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. Beş dakikadan fazla demlenmesi tadının acıması nedeniyle pek tavsiye edilmemektedir.