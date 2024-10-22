Adaçayı neye iyi gelir? Adaçayı nasıl demlenir, nasıl tüketilmelidir?

ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Depresyonu ve stresi azaltır. Sakinleştiricidir.



Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. İdrar ve gaz sökücüdür.



Beyin fonksiyonlarını geliştiren adaçayının Alzheimer hastalığında belirtileri azalttığı, konsantrasyonu arttırıp belleğin güçlenmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.



Ağız-diş sağlığına yardımcı olur. Ağız içi yaralar için gargara olarak kullanılabilen adaçayı, bir iki kullanım sonrasında etkisini gösterecektir. Dişleri beyazlatmada da yardımcı olur.



Ciltteki lekeler ve cilt hastalıklarında kullanılabilen bu bitki, ciltteki yaraların ve çatlakların iyileşmesini hızlandıracak ve cilde parlak bir görünüm verecektir.



Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarında semptomları azaltır. Hasta olmadan kullanılması ise hastalığın oluşumunu önleyebilir.



Adaçayı banyosunun romatizmaya iyi geldiği düşünülmektedir. Ayak ve cilt bakımında, akne, egzama ve sedef hastalığını önlemede kullanılan adaçayı yaraları da tedavi edebilmektedir. Yine de açık yaraya direkt uygulanmaması gerekmektedir.



Sindirim sistemini de korur. İshal ve gastrit oluşumunu engeller.



Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı özellik taşır. Çayın 15 ila 21 gün süreyle günde 2 kere tüketilmesinin kötü kolesterolün oluşumunu engelleyebilir.



İçinde bulunan K vitamini kemikleri güçlendirir. Kemik erimesi hastalığının ilk döneminde içilmesi tedaviye olumlu yansıyacaktır.



Adaçayının içinde bulunan carnosol, rosmarinic ve quercetin gibi antioksidanlar kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir.

Bu yüzden birçok kanser türüne karşı faydalı olduğu düşünülmektedir.



Regl söktürücü özelliğe sahiptir. Östrojen hormonunu uyararak regl döneminin düzenlenmesine yardımdı olur.



Aşırı terleme problemi için iyi bir çözümdür.