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Mahir'den Canfeza'ya evlenme teklifi! Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde heyecan dorukta

Salı akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Bir Gece Masalı'nın yeni bölüm fragmanı çok beğenildi. Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" sekizinci bölümünde Mahir Canfeza'ya evlenme teklifi ediyor. İşte Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Mahir’den Canfeza’ya evlenme teklifi! Bir Gece Masalı’nın yeni bölümünde heyecan dorukta

Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet'e bir yemin eder. Canfeza'yı o köşke karısı olarak getirecektir. Sıla'yı kaçıran Selim'in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır. Mahir'in Canfeza'yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır. Mahir, Canfeza'ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir.

Mahir’den Canfeza’ya evlenme teklifi! Bir Gece Masalı’nın yeni bölümünde heyecan dorukta

BİR GECE MASALI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır.

Mahir’den Canfeza’ya evlenme teklifi! Bir Gece Masalı’nın yeni bölümünde heyecan dorukta

Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.

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