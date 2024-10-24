Yemek yaparken neden tahta kaşık kullanılmalıdır? Tahta kaşık nasıl temizlenir?

Tahta kaşıklar bazen de besinlerde tehlike arz edebiliyor. Bu yüzden tahta kaşıkları doğru temizlemek çok önemlidir.

TAHTA KAŞIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Tahta kaşıklar pürüzsüz bir yüzeye sahip olmadıklarından üzerinde kir tutma eğilimi daha fazla olan ekipmanlardır. Bu kaşıkların bulaşık makinesinde tam olarak temizlenmesi mümkün değildir. Kaşık üzerinde kalan kirler doğal olarak mutfak ortamında sağlıksız koşulların oluşmasına neden olacaktır.

Tahta kaşıkların sağlıklı şekilde temizlenmesi için kaynatılması gerekir. Bunun için de sirke uygulaması uygun bir yöntemdir. Sirke çeşitleri içinde, temizlik için kullanılan sirkelerin başında beyaz sirke gelir. Tahta kaşıkların kaynatılması için beyaz sirke kullanmak, daha kısa sürede sonuç almanızı sağlayacaktır.