Yemek yaparken neden tahta kaşık kullanılmalıdır? Tahta kaşık nasıl temizlenir?

Eski çağlardan beri kullanılan, hatta Türkiye'de ustalarının nadir bulunduğu, muftaklarımızda 1 tane de olsa yer verdiğimiz tahta kaşıkları çok sıklıkla olmasa da yemek yaparken kullanıyoruz. Bazen de metal kaşık tercih edebiliyoruz. Yemek yaparken tercih edilen paslanmaz çelik kaşık veya tahta kaşık yemeğin lezzetini büyük ölçüde etkiliyor. Yemek karıştırırken veya yerken tahta kaşık kullanmanın sağladığı avantajları sizlerle paylaşmak istedik.
Tahta kaşıklar plastik, paslanmaz çelik gibi maddelerden yapılan kaşıkların aksine yemeğin lezzetine lezzet katıyor.
NEDEN TAHTA KAŞIK?
Tahta kaşıkların en önemli özelliği yüksek ısı toleransının olmasıdır
Tahta kaşıklar hafif yapısıyla pratiktir. Elde tutması kolaydır
Tahta hissi daha güvende hissettirir.
Uzun süreli kullanım için oldukça dayanıklıdır
Tahta kaşıklar, asitli yiyecekler ile kimyasal olarak reaksiyona girmez.
Tencere ve kaseleri çizmez.
Paslanmaz çelikten yapılmış kaşıklar gibi yanlışlıkla dişe çarparak deformasyona uğratmaz
Plastik kaşıklar gibi yiyeceklerde garip bir tat ve kimyasal bırakmaz.
Tahta kaşıklar ısıyı iletmediği için metal ürünlerdeki gibi yemek karıştırırken elinizi yakmaz.
Tahta kaşık yenilenebilir kaynaklar arasında olduğu için, aynı zamanda çevre dostudur.
Tahta kaşıklar bazen de besinlerde tehlike arz edebiliyor. Bu yüzden tahta kaşıkları doğru temizlemek çok önemlidir.
TAHTA KAŞIKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Tahta kaşıklar pürüzsüz bir yüzeye sahip olmadıklarından üzerinde kir tutma eğilimi daha fazla olan ekipmanlardır. Bu kaşıkların bulaşık makinesinde tam olarak temizlenmesi mümkün değildir. Kaşık üzerinde kalan kirler doğal olarak mutfak ortamında sağlıksız koşulların oluşmasına neden olacaktır.
Tahta kaşıkların sağlıklı şekilde temizlenmesi için kaynatılması gerekir. Bunun için de sirke uygulaması uygun bir yöntemdir. Sirke çeşitleri içinde, temizlik için kullanılan sirkelerin başında beyaz sirke gelir. Tahta kaşıkların kaynatılması için beyaz sirke kullanmak, daha kısa sürede sonuç almanızı sağlayacaktır.
TAHTA KAŞIK TEMİZLİĞİ İÇİN HANGİ SİRKE KULLANILIR, NASIL KAYNATILIR?
Tahta kaşıkların kaynatılarak temizlenmesi daha uygundur. Öncelikle tencereyi tahta kaşıkları da kapsayacak şekilde su ile doldurun. Suyun içine 2-3 kaşık beyaz sirke ekleyin. Bu karışımı 15-20 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Kaynatma süresinden sonra tahta kaşıklarınızın kirden arındığını göreceksiniz. En azından ayda bir bu yöntemi uygulayarak tahta kaşıklarınızı temizlemeniz uygun olacaktır. Diğer sirke çeşitleri de temizlikte etkili olsa da beyaz sirke tercih edilmesi daha uygundur. Dilerseniz temizlik için karışım içinde karbonat da kullanabilirsiniz.