Dile kolay 130 yıl...

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, gazetemizin 130'uncu yılını kutladı. Dr. Albayrak, "Yeni Asır'ın ülkemizin sembol gazetelerinden biri olmasında, çalışanlarının azmi ve kararlı duruşu önemli rol oynadı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Daha nice asırlara" dedi.

Her gün daha çok gelişen, büyüyen, cesurca, tarafsızca ve gerçek habercilik anlayışı ile medya faaliyetlerini sürdüren Turkuvaz Medya Grubu'nun en önemli basılı yayın organlarından bir tanesi, YENİ ASIR Gazetesi'nin 130. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. YENİ ASIR, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip. Türk basın tarihine sayısız yenilikler kazandırdı ve ülkemizde gazeteciliğin gelişimine büyük katma değerler sağladı. Yayın hayatı boyunca basın ve objektif habercilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerine devam eden YENİ ASIR, hem Ege'nin hem de Türkiye'nin güvenilir ve güçlü sesi olmayı başardı.

AVRUPA'YA AÇILAN PENCERE

YENİ ASIR, 19 Ağustos 1895'te Selanik'te "ASIR" adıyla Abdurrahman Arif Bey tarafından kuruldu ve Türk gazeteciliğinin Avrupa'ya açılan ilk penceresi oldu. 22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alarak, üç asra imza attı. Dünya basın tarihinde örneği az bulunur bir geçmişe sahip olan YENİ ASIR, 130 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanıyla ülkemizin sembol gazetesi oldu, başarılarına her daim yenilerini ekledi. 130 yıllık basın hayatında çeşitli badireler atlatan YENİ ASIR'ın ülkemizin sembol gazetelerinden biri olmasında, çalışanlarının azmi ve kararlı duruşu önemli rol oynadı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Ege Bölgesi'nde başlayan yolculuğunda sadık bir okuyucu kitlesi edinerek, bu dönemde yayında olduğu 7 ilde tiraj rekorları kıran YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlarına da başlayarak Ege'den Türkiye'ye açıldı. 1 Mart 2017 itibariyle ulusal bir gazete olarak yayın hayatına devam eden YENİ ASIR'ı her sabah evine, işyerine konuk ederek başarılarına vesile olan siz değerli okurlarımıza da teşekkürü borç bilirim...

TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ İZMİR

YENİ ASIR'ın tarihi ve geçirdiği badireler her fırsatta tekrarlanmaya değer nitelikte. Çünkü yaşadığı zorluklara karşın ne kadar başarılı bir tablo çizdiğini görebiliyoruz. Hafızalarımızı tazelemek gerekirse; YENİ ASIR 19.Yüzyılda Selanik'te, Kosova ve Manastır'a dağıtım yaparak en etkili gazete unvanını aldı. Gazetenin zor günleri, Selanik'in Yunanlıların eline geçmesiyle başladı. Yunanlılar gazeteyi kapatıp, sahibi Abdurrahman Arif'i hapsettikten sonra 3 ay yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. 1924 yılında yaşanan kundaklanma sürecinin ardından portatif bir matbaa makinesi ile basımına devam edildi ve elden ele dağıtılarak yayın hayatını sürdürdü. Yunanistan'da görmüş olduğu baskı Türkiye'ye yerleşmekten başka alternatif bırakmadı YENİ ASIR'a. Cumhuriyetin ilan edilmesi de teşvik edici bir unsur oldu. 1924 yılında Selanik'ten göçerek Türkiye'nin gözbebeği İzmir'e yerleşti. Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde iki katlı bir bina kiralayarak yayın hayatını anavatanda devam ettirdiler. Üçüncü mekan ise o devirdeki İzmir İtfaiye Müdürlüğü arkasındaki iş hanının zemininde, Alman Kültür Merkezi'nin yanındaydı. Son olarak YENİ ASIR adını taşıyan şimdiki modern binaya geçti.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ OLDU

YENİ ASIR'ın imza attığı ilkler sadece Türk basın tarihine değil Avrupa basın tarihine de kazınmıştır. Önemli başlıkları kısaca hatırlayacak olursak; bunların arasında Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, Türkçe alfabe ile basılan ilk Türk gazetesi olması, Türkiye'de rotatif baskı ve linotip-entertip dizgi sistemini kullanan ve 1967 yılında ofset düzenine geçen ilk gazete olması, ilk 'Spor Gazetesi'ni çıkaran gazete ve ülkemizin ilk magazin ekini (Sarmaşık) yayınlayan gazete olması sayılabilir. YENİ ASIR, 1977'de Avrupa'da bilgisayar kullanan ilk gazete unvanını aldı. 1980'de bilgisayarla gazete hazırlama teknolojisiyle fotoğraf ve yazıyı aynı anda, aynı sayfada çıkartan ilk gazete olması vesilesiyle sadece Türkiye'ye değil, İngiltere ve Fransa dahil tüm Avrupa kıtasına öncülük etti.

TİRAJ REKORLARINA İMZA ATTI

SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yaratan YENİ ASIR, Türk basınında devrim olarak adlandırılabilecek yeniliklerin neredeyse hepsine imza attı. Gururla belirtmek isterim ki; YENİ ASIR, Türkiye'deki basın sektörünün gelişimi ve büyümesinde büyük paya sahiptir. Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yaptığı dönemde 210 bin tiraja ulaşarak dünya yerel gazeteler rekorunu kırdı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda da önemli rol oynayan YENİ ASIR, 1960 yılında o devrin Başbakan'ı Adnan Menderes'in onayı ile 1. Kordon'da Halk Evi'ne ait binayı alıp ilk resmi cemiyet binasının oluşturulmasına ve Gazeteciler Cemiyeti'nin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile oldu. YENİ ASIR'ın enerjisinin daim olmasını ve daha nice asırlar başarılarla yoluna devam etmesini diliyorum. Yolun açık olsun YENİ ASIR...