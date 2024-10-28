Geçmişin ışığıyla geleceğe yürüyoruz

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir yazdı...

Koca bir asır üstüne bir de 30 yıl...

3 kıtada hüküm sürmüş cihan imparatorluğu Osmanlı ve onun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin var olma, emekleme, ayakta kalma mücadelesine gün gün, sayfa sayfa şahitlik etmiş bir gazete düşünün... Savaşlar, sürgünler, darbeler görmüş ve hepsini büyük bir görev aşkıyla bu topraklarda yaşayan herkese cesurca duyurmuş bir yazılı tarih düşünün...

Zaman su gibi akıyor... 2016 yılının Ekim ayında Yeni Asır Gazetesi'ne gelmek, zihnimden tüm bunları geçirdiğim için benim için büyük bir heyecandı. Aynı zamanda hem yıllarca çalıştığım Sabah Gazetesi, Yeni Asır bünyesinden doğmuştu hem de bugüne kadar Türk basınına yön veren birçok usta kalem için burası önemli bir okul olmuştu...

130 YILLIK BİR YOLCULUK

8 yıl önce bu hislerle geldiğim gazetemiz, Türkiye'nin en eskisi ve bu toprakların 3 asrına şahitlik etmiş eşsiz bir hazineydi. Eski, ama aynı zamanda hep diri kalmayı başarmış modern yüzü...

1895'te Yunanistan'ın Selanik şehrinde başlayan haber yolculuğu tam 130 yıldır devam ediyor. O kadar ki atlattığı badireler Yeni Asır'a hep güç vermiş ve hep dimdik ayakta kalmasını sağlamış.

Yunan zulmü, Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Balkanlar'da yaşanan Sırp katliamı, Amerikalıların Irak işgali, Ukrayna Savaşı ve şimdi de İsrail'in Gazze soykırımı... Türkiye'nin yaşadığı darbeler... Hepsi ilmek ilmek Yeni Asır Gazetesi'nin sayfalarından, tarihin sayfalarına düşmüştür.

DÜRÜST, BELGELİ HABERCİLİK

Bu dev çınar, dürüst, belgeli ve gerçek habercilik anlayışı ile sadece Ege Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin en önemli gazetesi olmuş ve attığı manşetlerle gündeme her daim damga vurmuştur.

Türkiye'nin basın okulu olan 130 yıllık Yeni Asır, son yıllarda değişen medya anlayışına rağmen dimdik ayakta, genç yöneticileri ve çalışanları ile geleceğe yürüyor. Hep yeniliklerin öncüsü olan gazetemiz, şimdi de tozlu rafl arda yer alan gazete ciltlerinde bekleyen tarihi, dijital arşive taşıyarak milyonlarca insanın hizmetine açıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, "Geçmişini bilmeyen, geleceğe yön veremez" demiş. 3 asra şahitlik eden Yeni Asır Gazetesi arşivi önümüzdeki günlerde size bir 'tık' kadar yakın olacak.

TARİH, TEKNOLOJİ, YENİLİK

Evet, Yeni Asır demek tarih demek, teknoloji demek, yenilik demek, dürüstlük ve gerçek habercilik demek. Belgelere ve gerçek bilgilere dayalı habercilik anlayışımız Türk milleti ve Türk devleti var oldukça ilelebet devam edecek.

Her daim devlet düşmanlarının, tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyenlerin, vatandaşlarımızın ekmeğine göz dikenlerin ve vatan topraklarını peşkeş çekenlerin peşinde olacağız ve kalemimizi satmadan onları gazetemizin sayfalarında afi şe etmeye devam edeceğiz.

GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Dile kolay 130 yıl... Yeni Asır Gazetesi'ne hizmet eden kim varsa hepsinden Allah razı olsun, ölmüşlerimizin ruhu şad olsun.

Gazetemizi yağmur ve çamur demeden bayiye gidip satın alan okuyucularımız ise bizlerin her daim baş tacı. Onlar var oldukça Yeni Asır Gazetesi geleceğe yürümeye devam edecek. Birlikte nice yıllara... Kalın sağlıcakla...