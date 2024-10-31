En sağlıklı meyve suyu ‘Zeytinyağı’

Özellikle kalpdamar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve zengin antioksidan içeriği ile sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Zeytin ağacı ise, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi ve kültürel anlamı ile sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir miras olarak görülüyor. Bu hasat dönemi, hem üreticiler hem de zeytin severler için büyük bir heyecan ve bereket zamanı.

Ben de 29 Kasım Cumhuriyet Bayramı`nın 4 günlük tatilini fırsat bilerek bahçemde naçizane 10 zeytin ağacımızın bereketinden faydalanmaya çalıştım. Topladığımız zeytinden hem kışlık zeytin yapmayı, hem de birkaç kilo yağ alma hevesini küçük kızımız "torunum Armina" ile yaşadık.

İnanın zeytin ve zeytin toplamanın hevesi ve heyecanı inanılmaz bir duygu. Zeytin sert çekirdekli kiraz, şeftali, Antep fıstığı, mango ve badem gibi besinlerle eşdeğer bir meyve.

Özellikle E vitamini ve antioksidan bileşenler açısından oldukça zengin olan zeytin tüketiminin özellikle kansere etkisi dikkat çekicidir. Akdeniz beslenme programının temel bileşenlerinden biri zeytin ve zeytinyağı olarak bilinir. Güçlü bir E vitamini kaynağıdır. Ayrıca zeytin toplama esnasında yaşanan hareketlilik insana bambaşka bir zindelik kazandırıyor. Tek sorun sürekli başınız havada olduğu için bazı kişilerde baş dönmesi ve vertigo denilen illet yaşanabilir.

EGE'DEKİ ZEYTİN ZENGİNLİĞİ

Zeytinin faydalarını ise şöyle bir araştırdım inanılmaz bir vitamin deposu ve en değerli meyve suyu, işte saymakla bitmeyen zeytinin en önemli faydalarından bir kaçı. Kalp hastalıkları riskini azaltır, antikanser etkisi söz konusu olabilir, zeytin antioksidan bakımından zengindir. Vücuttaki kronik inflamasyonu azaltır, zeytin kemik kaybını önlemeye yardım eder, ülser ve gastritin gelişmesini önler, doyurucu özelliği inanılmazdır. Ege Bölgesi yaklaşık 65 - 70 milyon civarında zeytin ağacı varlığı ile büyük bir zeytincilik potansiyeline sahiptir. Türkiye'nin toplam zeytin ağacının varlığının ise % 70'i Ege de bulunuyor. Özellikle Balıkesir (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran) Çanakkale (Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Ezine), Manisa, İzmir, Aydın, Denizli illerinde zeytincilik yapılmaktadır. Bölgedeki zeytinlik alanlar Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz nehirlerinin vadilerinde denizden 200-250 km içeriye kadar uzanmaktadır. Bölgede yaygın çeşitler Ayvalık, Memecik, Domat, Uslu gibi Çeşitlerin yanı sıra son yıllarda özellikle Marmara bölgesi çeşidi olan Gemlik Zeytini de bölgede yaygınlaşmaya başlamıştır.

YARIMADA VE URLA ZEYTİNİ

Yarımadanın incisi Urla ve Urla'nın zeytin geçmişine değinmeden olmaz. Klazomenai, Urla'nın zengin tarihine ışık tutan önemli bir Antik İyon kentidir

ve zeytinyağı üretiminde tarihi bir yere sahiptir. Antik dönemde zeytinyağı üretiminin ilk izlerine rastlanan Klazomenai, bu alandaki öncülüğü ile dikkat çekmektedir. Bölgede, tarihe tanıklık eden çok sayıda yaşlı zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların en dikkat çekici örneklerinden biri, Çeşmealtı'nda Okul Yolu Caddesi üzerindeki yaklaşık 600 yaşında olan tescilli zeytin ağacıdır. Bu ağaç, sadece Klazomenai'nin değil, aynı zamanda Çeşmealtı'nın sembolü olarak da önemli bir kültürel miras konumundadır. Bu tarihi ağaç ve antik zeytinyağı üretim tesisleri, Urla'nın hem tarım hem de turizm potansiyeline katkıda bulunmakta ve bölgeye olan ilgiyi artırmaktadır.

ESKİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

Özellikle Eski Çeşme yolu üzerindeki Köstem Çiftliği'ni gezip görmenizi öneririm Doktor Levent Köstem ve öğretmen eşi Güler Köstem Türkiye'yi karış karış gezerek (çoğunlukla hurda olarak satılmaya götürülürken) eski zeytinyağı üretim sistemlerini bir bir bulup topladı. Bunları yine eski Çeşme yolu üzerinde, bir fabrika binasında sergilemek için maddi ve manevi olarak, birçok zorluğa göğüs gererek o eski eserleri orijinalliğini bozmadan elden geçirerek sergiliyor. Köstem çifti MÖ 6. yy Klazomenai'den itibaren Türkiye'nin zeytinyağının ana vatanı olduğunu unutturmamak ve bunu unutturmaya çalışan, zeytin haritalarında Türkiye'ye yer vermeyen ülkelere en güzel cevabı veriyorlar. Zeytinin ve zeytin üretiminin geçmişten bu gününü yaşayabileceğiniz her fırsatta gidilip görülmesi gereken mükemmel bir sergi alanı ve müze.