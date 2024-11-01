Lider eşleri Afrika Kültür Evi’ni gezdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Lider eşleri, burada sergilenen Senegal ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen el sanatları ürünlerini inceleyerek, Afrika Kültür Evi'nin kuruluşu ve ürünlere ilişkin bilgi aldı. Fay, Emine Erdoğan'ın himayesinde yayımlanan "Afrika Seyahatlerim", "Afrika Atasözleri Seçkisi" ve "Afrika Yemek Kültürü" kitaplarını da inceledi.