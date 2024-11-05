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Bakan Göktaş kanseri yenen çocuklarla bir araya geldi

Mahinur Özdemir Göktaş, lösemili çocuklarla buluşarak, onlarla keyifli vakit geçirdi.

HABER MERKEZİ
Bakan Göktaş kanseri yenen çocuklarla bir araya geldi
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gördükleri tedavinin ardından kanser hastalığını yenen çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, "Hepiniz birer kahramanlık hikayesi yazdınız" dedi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında kanser hastalığını yenen çocuklarla buluştu. Yakından ilgilendiği çocuklarla tek tek sohbet eden Göktaş, "Hepiniz birer kahramanlık hikayesi yazdınız" ifadesini kullandı. Öte yandan ziyaretin sonunda çocuklar, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yapılan turuncu karanfil rozetini Bakan Göktaş'a hediye etti. Göktaş da daha sonra tekrar ziyarete geleceğinin sözünü verdi.
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