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İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte nasıl yapılır?

Tadı ile damaklarda enfes bir lezzet bırakan İzmir köftesi akşam menülerinin de en tercih edilen yemekleri arasında bulunuyor. Kimilerine göre yapımı biraz zahmetli olan İzmir köftenin tarifi de en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki İzmir köfte nasıl pişirilir? Lezzetli İzmir köfte nasıl yapılır? İşte İzmir köfte malzemeleri ve tarifi...

HABER MERKEZİ
İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte nasıl yapılır?

Bereketli ve bir o kadar da lezzetli yemeklerden olan İzmir köftesi nasıl yapılır? İzmir köftesi kızartılır mı? İzmir köftesi fırında mı pişirilir? İşte lezzetli İzmir köfte yapmak isteyenler için tarif...

İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte nasıl yapılır?

İZMİR KÖFTE İÇİN MALZEMELER

500 gr orta yağlı kıyma
2-3 sivri biber
1 küçük boy rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz
Kimyon
Karabiber
1 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
3 dilim bayat ekmek içi
3 patates
Ayçiçeği yağı

Sosu için;
3 domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kırmızı toz biber

İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte nasıl yapılır?

İZMİR KÖFTE TARİFİ
Kıymayı bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuz ekleyip kızgın yağda kızartın.

İzmir köfte tarifi! Lezzetli İzmir köfte nasıl yapılır?

Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

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