Kuruluş Osman adını dizi tarihine yazdırdı

Kuruluş Osman, YouTube'da 10 milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 820 milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

YİNE NEFES KESTİ!

Bölüme Osman Bey'in kızı Fatma Hatun, Yusuf ve Saruca'nın Sofia tarafından kaçırılması damga vurdu. Uç Pazar'da aşlardan sorumlu olan Fatma Hatun, hiç beklemediği bir anda Sofia ile burun buruna geldi. Fatma Hatun'u korumak isteyen bacıyanlar, Sofia'nın adamları tarafından etkisiz hale getirildi. Sofia ise Fatma Hatun'a saldırdı. "Yaşamak için yalvaracaksın cadı! Ama kendi kanında boğulacaksın! Sen yüzünü saklayan bir korkaksın! Bir korkak gibi de öleceksin!" diyerek karşılık veren Fatma Hatun, Sofia'nın kılıcının darbesiyle bayıldı. Sofia'ya yardıma gelen adamları ise Fatma Hatun'u bir kilimin içine sararak Uç Pazar'dan kaçırdı. Sofia aynı zamanda karşısına çıkan Saruca'yı ve Yusuf'u da kaçırarak Fatma Hatun'la beraber götürdü.Osman Bey ve Komutan Lucas'ın kılıçları, Akhisar Kalesi'nde ilk kez çarpıştı. Fatma Hatun'u elleri ve ağzı bağlı bir şekilde gören Osman Bey intikam yemini etti.