Bu ikili şifayı içen hastalık nedir bilmiyor! Pekmez ve limon ikilisinin mucizevi faydaları nelerdir?

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vücut ısısı dengesi tam sağlanamadığından bağışıklık sistemi zayıflıyor. Vücut direncinin düşmesi de soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanma oranını arttırıyor. Fakat tüm bu sorunları ortadan kaldırabilecek, kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak şifa dolu bir karışım mevcut: Tabii ki pekmez limon ikilisinden söz ediyoruz. Doğal ilaç olarak kabul edilen bu karışım, tüm bedeninizde yenilenmeyi tetikleyebilecek güçlü etkilere sahip.
Hava sıcaklığında yaşanan değişimler, hastalıklara daha açık hâle gelmemize neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar, mevsim geçişlerinde özellikle bağışıklığı güçlendirmek ve vücut direncini artırmak gerektiğini söylüyor.
Bu noktada ise doğanın bizlere sunduğu şifalı besinlerden olan pekmez ve limona başvurabilirsiniz. Bu ikili bir araya geldiğinde vücuda adeta ilaç gibi etki sağlıyor.
Aslında oldukça eski bir tarif olan pekmez limon karışımı, özellikle kansızlık problemi ve demir eksikliği yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi gereken doğal bir reçete diyebiliriz.
Limonun yoğun C vitamininin yanı sıra pekmezin meyve özlerinin tüm faydalarını içinde barındırması, en iyi sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.
PEKMEZ VE LİMON KARIŞIMI NEYE İYİ GELİYOR?
Rahatsız edici belirtilerden biri olan öksürüğü kısa sürede kesiyor.
Grip, nezle veya soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı doğal bir koruyucu haline dönüşüyor. Bu hastalıklara karşı savaşırken aynı zamanda çabuk geçmesini de sağlıyor.
Boğazdaki ağrı, kaşıntı gibi belirtilerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
Pekmez, içeriğindeki yoğun demir sayesinde kansızlık sorununu ortadan kaldırıyor.
Gün içerisinde halsiz ve yorgun hissetme sorununu bitirmeyi sağlayan önemli bir enerji kaynağı haline geliyor.
Pekmez, tatlı yeme isteğini kısarak kilo verme sürecine yardımcı oluyor.
Peki, Pekmez limon karışımı nedir, nasıl uygulanır ve ne işe yarar gelin hep birlikte öğrenelim. İşte, hazırlaması oldukça kolay olan pekmez limon kürü tarifi…
PEKMEZ LİMON KÜRÜNÜN HAZIRLANIŞI
Öksürükten tutun fazla kilolara kadar birçok soruna çözüm olan pekmez limon karışımı, oldukça kolay bir tarife sahip.
Malzemeler:
3 yemek kaşığı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut olabilir)
Yarım limonun sıkılmış taze suyu
1/2 su bardağı su
1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave ederek güzelce karıştırın.