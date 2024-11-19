Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı! 2390 sözleşmeli personel alımı için başvurular Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınmıştı. Sonuçlar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinde erişime açıldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.
2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kariyer kapısı üzerinden erişiliyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.
2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.
Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.
Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.
AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.