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Haberler Yaşam Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

Ferah kokusuyla rahatlatıcı bir etkiye sahip bebek pudraları günlük hayatta pek çok alanda kullanılabilen harika bir yardımcı. Sadece bebeklerin pişik olmaması için kullanılan bir malzeme olarak bilinen bebek pudraları aslında hayat kurtarıcı bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Peki bebek pudralarını hangi durumlarda kullanabiliriz? İşte bebek pudralarının hayat kurtaran kullanım alanları...

HABER MERKEZİ
Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

Bebek pudralarının iki temel özelliği vardır. Biri nemi hapsetme, diğeri ise sürtünmeyi azaltma. Bu özellikleri sayesinde de farklı alanlarda çeşitli çözümler üretmek için kullanılabilir.

Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

AYAKKABILARI TAZELEMEK İÇİN

Ayakkabılığınızdan gelen hoş olmayan bir koku seziyorsanız, bebek pudrasını kullanmanın zamanı gelmiş demektir. Tüm ayakkabıların içerisine bebek pudrası döküp tüm iç yüzeyine dağıldığından emin olun. Bir gece boyunca böyle bekletin ve sabah ayakkabıları silkeleyip ayak terinin neden olduğu kokudan kurtulun.

SAHİLDEYKEN KUMLARI TEMİZLEMEK İÇİN

Plajda geçireceğiniz bir günü ardından kumlardan temizlenmek için uğraşmak yerine yanınızda bir bebek pudrası götürebilirsiniz. Cildinize yapışan kumları temizlemek için kumlu bölgenin üzerine bir miktar pudra serpin ve kumların anında gittiğini göreceksiniz. Pudra, kumun cildinize yapışmasına neden olan nemi hapseder ve bu sayede kolayca kumları silkelemenize olanak tanır.

Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

KURU ŞAMPUAN OLARAK

Duş almaya vaktiniz yok ancak saçlarınız yağlandı, ya da kendinizi tazelenmiş hissetmek istiyorsunuz. Bu iki durumda da kuru şampuanlar hayat kurtarıcıdır ancak onlara da her zaman erişimimiz olmayabilir. Tarağınızın içerisine biraz bebek pudrası serpip saç derinize yayarak saçlarınızı fırçalayın. Hem yağı emecek hem de saçınıza hacim verecek bebek pudrasından memnun kalacağınıza eminiz.

GICIRDAYAN ZEMİNLERİ TAMİR ETMEK İÇİN

Evdeki döşemeleriniz her adımınızda yüksek gıcırtılar çıkarıyorsa bu durumu bebek pudrasıyla çözebilirsiniz. Gıcırdayan noktalara bebek pudrası dökmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede boşlukların dolmasını sağlayıp ahşabı yağlamış olacak ve tahtaların birbirine sürtmesini engelleyebileceksiniz. Pudrayı dar alanlara yaymakta zorluk yaşıyorsanız kredi kartı gibi plastik ince bir materyalden yararlanabilirsiniz.

Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

ACİL DURUM ROLL ONU

Yanınızda roll on yoksa bunu başkasından istemeniz pek mümkün değildir. Vücudunuza sürdüğünüz bu kozmetik ürün oldukça kişiseldir. Ancak bir başkasından kolayca bebek pudrasını almanız mümkündür. Eğer terlediğinizi düşünüyorsanız ve duşa ya da deodoranta erişemeyecek durumdaysanız koltuk altlarınıza bir miktar bebek pudrası dökün. Bu, o alandaki nemi azaltacak ve kötü kokuyu önleyecektir. Duş kadar ideal bir seçenek olmasa da zor anlarınızı kurtamanıza yardımcı olur.

DÜĞÜMLERİ AÇMAK İÇİN

Çok sevdiğiniz zincir kolyeleriniz birbirine karıştıysa ve düğümü açamıyorsanız çözüm yine bebek pudrasında. Düğümün açılmadığı noktalara pudrayı dökmek metalin kayganlaştırıcılığını arttıracak ve kolayca düğümü açmanızı sağlayacaktır. Sorun çözüldükten sonra ise pudralı kısımları hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.

Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN

Gerek bir salatadan gerekse yemek pişirirken üzerimize yağ bulaşması en az bir defa hepimizin başına gelmiştir. Yağ lekesinin olduğu bölgeye yumuşak kıllı bir fırça ile bebek pudrasını yedirin ve nazikçe ovalayın. 10 dakika bekletin ve kalan tozu fırçalayın. Eğer leke geçmediyse geçene kadar bu tekniği tekrarlayabilirsiniz. Sonunda tüm yağ lekesinin kısa sürede ve iz bırakmadan çıktığını göreceksiniz.

KARINCALARI KOVMAK İÇİN

Evinizde bir karınca istilasından muzdaripseniz acilen bu yöntemi deneyin. Karıncaların geldiği noktalara bebek pudrası dökmek onların uzaklaşıp geri dönmemelerini sağlar. Karıncalar bu tozdan hiç hoşlanmaz ve üzerlerine bulaşmasını da hiç istemez. Bu yöntemin neden işe yaradığı bilinmese de karıncaları kovduğu kesin.

YATAĞINIZI SERİNLETMEK İÇİN

Klimanın olmadığı bir ortamda sıcakta uyumak zorunda kaldıysanız bu yöntem işinize yarayacak. Yatmadan önce yatağa iki yemek kaşığı kadar bebek pudrası serpin. Pudra gece boyunca nemi (yani teri) emecek ve gece boyunca ter içinde uyanmanıza engel olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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