Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

AYAKKABILARI TAZELEMEK İÇİN

Ayakkabılığınızdan gelen hoş olmayan bir koku seziyorsanız, bebek pudrasını kullanmanın zamanı gelmiş demektir. Tüm ayakkabıların içerisine bebek pudrası döküp tüm iç yüzeyine dağıldığından emin olun. Bir gece boyunca böyle bekletin ve sabah ayakkabıları silkeleyip ayak terinin neden olduğu kokudan kurtulun.

SAHİLDEYKEN KUMLARI TEMİZLEMEK İÇİN

Plajda geçireceğiniz bir günü ardından kumlardan temizlenmek için uğraşmak yerine yanınızda bir bebek pudrası götürebilirsiniz. Cildinize yapışan kumları temizlemek için kumlu bölgenin üzerine bir miktar pudra serpin ve kumların anında gittiğini göreceksiniz. Pudra, kumun cildinize yapışmasına neden olan nemi hapseder ve bu sayede kolayca kumları silkelemenize olanak tanır.