Bebek pudrasının kullanım alanları duyunca çok şaşıracaksınız!

Bebek pudralarının iki temel özelliği vardır. Biri nemi hapsetme, diğeri ise sürtünmeyi azaltma. Bu özellikleri sayesinde de farklı alanlarda çeşitli çözümler üretmek için kullanılabilir.
AYAKKABILARI TAZELEMEK İÇİN
Ayakkabılığınızdan gelen hoş olmayan bir koku seziyorsanız, bebek pudrasını kullanmanın zamanı gelmiş demektir. Tüm ayakkabıların içerisine bebek pudrası döküp tüm iç yüzeyine dağıldığından emin olun. Bir gece boyunca böyle bekletin ve sabah ayakkabıları silkeleyip ayak terinin neden olduğu kokudan kurtulun.
SAHİLDEYKEN KUMLARI TEMİZLEMEK İÇİN
Plajda geçireceğiniz bir günü ardından kumlardan temizlenmek için uğraşmak yerine yanınızda bir bebek pudrası götürebilirsiniz. Cildinize yapışan kumları temizlemek için kumlu bölgenin üzerine bir miktar pudra serpin ve kumların anında gittiğini göreceksiniz. Pudra, kumun cildinize yapışmasına neden olan nemi hapseder ve bu sayede kolayca kumları silkelemenize olanak tanır.
KURU ŞAMPUAN OLARAK
Duş almaya vaktiniz yok ancak saçlarınız yağlandı, ya da kendinizi tazelenmiş hissetmek istiyorsunuz. Bu iki durumda da kuru şampuanlar hayat kurtarıcıdır ancak onlara da her zaman erişimimiz olmayabilir. Tarağınızın içerisine biraz bebek pudrası serpip saç derinize yayarak saçlarınızı fırçalayın. Hem yağı emecek hem de saçınıza hacim verecek bebek pudrasından memnun kalacağınıza eminiz.
GICIRDAYAN ZEMİNLERİ TAMİR ETMEK İÇİN
Evdeki döşemeleriniz her adımınızda yüksek gıcırtılar çıkarıyorsa bu durumu bebek pudrasıyla çözebilirsiniz. Gıcırdayan noktalara bebek pudrası dökmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede boşlukların dolmasını sağlayıp ahşabı yağlamış olacak ve tahtaların birbirine sürtmesini engelleyebileceksiniz. Pudrayı dar alanlara yaymakta zorluk yaşıyorsanız kredi kartı gibi plastik ince bir materyalden yararlanabilirsiniz.
ACİL DURUM ROLL ONU
Yanınızda roll on yoksa bunu başkasından istemeniz pek mümkün değildir. Vücudunuza sürdüğünüz bu kozmetik ürün oldukça kişiseldir. Ancak bir başkasından kolayca bebek pudrasını almanız mümkündür. Eğer terlediğinizi düşünüyorsanız ve duşa ya da deodoranta erişemeyecek durumdaysanız koltuk altlarınıza bir miktar bebek pudrası dökün. Bu, o alandaki nemi azaltacak ve kötü kokuyu önleyecektir. Duş kadar ideal bir seçenek olmasa da zor anlarınızı kurtamanıza yardımcı olur.
DÜĞÜMLERİ AÇMAK İÇİN
Çok sevdiğiniz zincir kolyeleriniz birbirine karıştıysa ve düğümü açamıyorsanız çözüm yine bebek pudrasında. Düğümün açılmadığı noktalara pudrayı dökmek metalin kayganlaştırıcılığını arttıracak ve kolayca düğümü açmanızı sağlayacaktır. Sorun çözüldükten sonra ise pudralı kısımları hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.
YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN
Gerek bir salatadan gerekse yemek pişirirken üzerimize yağ bulaşması en az bir defa hepimizin başına gelmiştir. Yağ lekesinin olduğu bölgeye yumuşak kıllı bir fırça ile bebek pudrasını yedirin ve nazikçe ovalayın. 10 dakika bekletin ve kalan tozu fırçalayın. Eğer leke geçmediyse geçene kadar bu tekniği tekrarlayabilirsiniz. Sonunda tüm yağ lekesinin kısa sürede ve iz bırakmadan çıktığını göreceksiniz.
KARINCALARI KOVMAK İÇİN
Evinizde bir karınca istilasından muzdaripseniz acilen bu yöntemi deneyin. Karıncaların geldiği noktalara bebek pudrası dökmek onların uzaklaşıp geri dönmemelerini sağlar. Karıncalar bu tozdan hiç hoşlanmaz ve üzerlerine bulaşmasını da hiç istemez. Bu yöntemin neden işe yaradığı bilinmese de karıncaları kovduğu kesin.
YATAĞINIZI SERİNLETMEK İÇİN
Klimanın olmadığı bir ortamda sıcakta uyumak zorunda kaldıysanız bu yöntem işinize yarayacak. Yatmadan önce yatağa iki yemek kaşığı kadar bebek pudrası serpin. Pudra gece boyunca nemi (yani teri) emecek ve gece boyunca ter içinde uyanmanıza engel olacaktır.