Yenidoğan Çetesi davasında ikinci gün! Hemşireden kan donduran ifade

FIRAT SARI: AYLIK GELİRİM 400 BİN

Çete lideri Fırat Sarı, kimlik tespitinin yapıldığı sırada bekar olduğunu ve aylık gelirinin ortalama 400 bin lira olduğunu söyledi. İlker Gönen ise kimlik tespiti sırasında, evli ve üç çocuklu mesleğinin ise doktor olduğunu belirtti.

'PARA ALINMAK İÇİN EVRAK ÜZERİNDE OYNANIYOR'

Duruşmada ilk olarak, "Yenidoğan çetesinde" 11 hastanenin hasta kabulünden sorumlu olan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın savunması alındı. Taşçı'nın davanın diğer tutuklu sanığı hemşire Hasan Basri Gök ile yaptığı ve iddianamenin delilleri arasında yer alan görüşmeleri kan dondurmuştu.

Taşçı, mahkemede hâkim karşısında verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi:

* Yoğun bakımda gece bilakis doktor durmuyor. Acil müdahale olması gerektiğinde biz müdahale ediyoruz. Aile, doktor ya da muhatap bulamayınca, aileye kendimizi doktor olarak tanıtıyorduk bilgi veriyorduk 'Gerçeğe aykırı mı?' diye sorarsanız, evet gerçeğe aykırıydı. Hasta 5 gün entübe kaldıysa 10 gün yazıyorduk, SGK'dan fazla para almak için daha fazla entübe yazıyorduk.