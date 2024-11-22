İzmir köftesi nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte tarifi...

İzmir köftesi kızartılır mı? İzmir köftesi fırında mı pişirilir? İzmir köftesi nasıl yapılır? soruları özellikle akşam menüleri için sıklıkla soruluyor. Lezzetli ve bir o kadar da doyurucu olan İzmir köftesi sofraların vazgeçilmez lezzetli arasında yerini alıyor. İşte İzmir köftesi yapılışı...
İZMİR KÖFTE
Malzemeler:
Köftesi için:
- 500 gr. kıyma,
- 1 su bardağı kurutulup robottan çekilmiş ekmek içi,
- yarım demet maydanoz (ince kıyılmış),
- 2 tane orta boy soğan (rendelenmiş),
- 2 diş sarımsak,
- 1 çay kaşığı karabiber,
- 1 çay kaşığı pul biber,
- tuz,
- Kıvamı bulması için 1 kahve fincanı kadar su
Diğer malzemeler:
- 3 orta boy patates,
- 2 tane domates,
- 2 tane dolmalık biber,
- 2 kaşık domates salçası,
- 1 tatlı kaşığı kekik (üzerine serpmek için),
- yeteri kadar sıvı yağ,
- tuz
İZMİR KÖFTESİ HAZIRLANIŞI:
Köftesi için soğanı, sarımsağı rendeleyin. Bir kaba diğer köftelik malzemeleri de koyduktan sonra az su yardımı ile kıvamlı bir köfte yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp resimdeki gibi parmak parmak köfteler hazırlayın. Diğer taraftan patatesleri soyup yıkayıp kurulayın. Elma dilimi şeklinde kesin ve bol sıvı yağda yarı kıvamda kızartın. Kızaran patatesleri uygun bir tepsiye alıp üzerine hafif tuz serpin. Daha sonra hazırladığınız köfteleri teflon tavada az yağda yarı kıvamda kızartın. Kızaran köfteleri de patateslerin üzerine döşeyin. Üzerine elma dilimi domatesleri ve biberleri koyun. 2 kaşık salçayı köfteleri kızarttığınız tavada az yağda kokusu çıkana kadar çevirin. Üzerine 3 su bardağı kadar sıcak suyu koyup tıkırdamaya başlayınca ocaktan alın ve köftelerin üzerine dökün. Fırına sürmeden önce üzerine kekik serpin ve 200 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin. Tepsinin üzerini yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo ile kapatırsanız üzerindeki domatesler ve biber yanmamış olur. Ayrıca buharlaşma nedeni ile kekik yemeğinizin içine kadar işler bu sayede lezzetine lezzet katmış olursunuz.