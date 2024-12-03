Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu

Kaya ailesinin avukatı ise, "Kaya bebek bu dosyanın sembolü haline gelmiştir. O gece yaşananlar bir babanın yaşayabileceği şeyler değil. İnsanlık dışı bir muamele. Bir babaya çocuğunun bisküvi kuyusunda verilmesi, babanın o kutuyla yolculuk etmesi. Başhekimin tutuklanmasını talep ediyoruz, mahkeme aksi kanaatteyse de başhekim hakkında suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUN GÖĞSÜNDE MORLUK GÖRMÜŞTÜM, NEDENİNİ SORDUĞUMDA CİHAZLARDAN DOLAYI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ"

Hayatını kaybeden Ayaz bebeğin babası Erhan Karaduman ise, "Eşim Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde doğum yaptı. Daha sonra çocuk fenalaştı ve Medilife Hastanesi'nde nakledildi. Çocuğu kuvöze koymuşlardı. Yer olmadığı için başka hastaneye sevk edeceklerdi. Biz bunu kabul ettik. Bebek yoğun bakıma alındı. Önce 'çocuğun kalbi delik' dediler sonra, 'kalp yetmezliği var, ameliyat olması gerekiyor' dediler. Ben de 'ne gerekiyorsa yapın' dedim. Annesinden süt almak için yanına giderken beni aradılar 'çocuk fenalaştı' dediler. Hastaneye gittiğimde çocuğun durumu kötüydü. Dışarıdan özel bir doktor geldiği için benden 3 bin TL istediler, ben de verdim. Çocuğun yüzde 10 yaşama ihtimali olduğunu söylediler. O da engelli olur dediler. Sabaha karşı da çocuğun vefat ettiğini öğrendim. Vefat üzerine 3 bin TL'yi almadılar. Bir de çocuğun göğsünde morluk görmüştüm nedenini sorduğumda cihazlardan dolayı olduğunu söylemişlerdi. Şikayetçiyim, katılma talebim var" ifadelerini kullandı.