  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

Geçiğimiz günlerde ticari araçlarda uygulanan kış lastiği zorunluluğu başladı. Nisan ayına kadar takılı olması gereken kış lastiklerinin olmaması durumunda binlerce lira ceza yazılıyor. Peki 2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda? İşte merak edilen soruların yanıtları...

HABER MERKEZİ
2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu. Kış lastiği taktırmamanın ise cezası bulunuyor. Peki kış lastiği takmamanın cezası kaç para? İşte detaylar...

2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor. Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA