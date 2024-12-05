2024 kış lastiği takmamanın cezası kaç lira? Kış lastiğini kimler takmak zorunda?

Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor. Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.