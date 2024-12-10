Esenyurt cinayetinde şok gelişmeler: Bakın katil kim çıktı?

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezleke incelemesini tamamlayan cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Enes Çetin'in 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihmal etme' ve 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.