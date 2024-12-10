Esenyurt cinayetinde şok gelişmeler: Bakın katil kim çıktı?

İstanbul Esenyurt'ta 9 Ekim 2019'da 67 yaşındaki Nazlı Dere, evinde uğradığı saldırıda çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
Yaşlı kadının evinde bulunan ziynet eşyaları da çalındı. atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayet konu edilmiş, üst komşu Enes Çetin ile yapılan röportajda dikkat çeken detaylar yer aldı.
Enes Çetin, öldürülen Nazlı Dere'nin vücudunda yara izi olan yerleri kendi vücudunda eli ile işaret ederek gösterdi ve "Kimseye zararı olmayan yaşlı bir kadındı. Şaşırdım" dedi.
TUTUKLANDI
Nazlı Dere cinayetinde katil uzun süre tespit edilemedi. Cinayetten bir yıl sonra Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere de eşinin üzüntüsüne dayanamadı ve hayatını kaybetti. Geriye yönelik dosyaları ele alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçen eylülde üst komşu Enes Çetin'in işyeri görüntülerini inceledi ve katili 5 yıl sonra kolundaki yara izi detayından tespit etti.
Cinayet sonrası sorguda kolundaki yara izi sorulan Çetin, bu yaranın komi olarak çalıştığı işyerinde meydana geldiğini söyledi. İşyerindeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen polis böyle bir yaralanmaya rastlamadı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda da Enes Çetin'in yaralanmasına sebep olacak cisim ile Nazlı Dere'nin ölümünde kullanılan cinayet aletinin uyumlu olabileceği yer aldı. Raporda ayrıcacinayet mahallinde Nazlı Dere üzerinden alınan DNA örnekleri ile Enes Çetin'in DNA'sının da uyumlu olduğu yer aldı. Gelişme üzerine 19 yaşındaki Enes Çetin ve abisi Salih Çetin gözaltına alındı. Enes Çetin tutuklandı. Abisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezleke incelemesini tamamlayan cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Enes Çetin'in 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihmal etme' ve 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 2 aydan 15 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.
12 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRMÜŞ
Cumhuriyet savcısı iddianamede yer verdiği tespitlerinde, Nazlı Dere'nin olay günü sabah saatlerinde çöp atmak için kapıyı aralık bırakarak dışarı çıktığına, üst komşu Enes Çetin'in işe gitmek için aşağı inerken aralık gördüğü kapıdan hırsızlık amacıyla içeri girip eve dönen Nazlı Dere ile karşılaşarak mutfakta ele geçirdiği bir bıçakla saldırdığına ve 12 bıçak darbesiyle Nazlı Dere'yi öldürdükten sonra ziynet eşyalarını alarak kaçtığına değindi.