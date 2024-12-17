16 yaşından küçüklere sosyal medya ayarı! Aile Bakanlığı harekete geçti

Vakalara müdahale gücünü artırmak adına, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde, ALO 183 hattını, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre ediyoruz. Böylece, kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık kuruluşlarımız ile eş güdümümüzü güçlendirerek, vakalara daha etkin ve hızlı müdahale edeceğiz. İstanbul Sözleşmesinden çıkmanın şiddeti arttırdığını iddia etmek art niyetli bir yorum. İddia bilimsel veriye de dayanmamakta" bilgisini verdi.

Bu yıl devrim niteliğinde iki yeni ve önemli mekanizmayı daha hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların ilki Sosyal Risk Haritası. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı erken müdahale sistemi oluşturuyoruz.

Şehir, ilçe ve mahalle düzeyinde hazırlayacağımız sosyal risk haritaları sayesinde koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu çalışmayla henüz vakalar ortaya çıkmadan müdahale kapasitemizi artırmış olacağız. Pilot illerde başlattığımız, ikinci yenilikçi uygulamamız ise Aile Rehberi Sistemi. Talep eden her ailenin bir aile rehberine sahip olmasını sağlayarak, vatandaşlarımıza, sosyal hizmetlerimizi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz."