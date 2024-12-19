Siyah kedilere uğursuzluk inancı: Kara kediyi uğursuz yapan nedir?

Ancak, her kültürde siyah kedilere olumsuz anlamlar yüklenmemiştir. Örneğin, Japonya ve İngiltere gibi bazı yerlerde siyah kediler şans ve refahın sembolü olarak da görülmüştür. Bu da siyah kedilere dair inanışların büyük ölçüde kültürel ve coğrafi farklılıklara bağlı olduğunu göstermektedir. İster tekir, ister sarman, ister siyah, ister beyaz olsun hiç şüphesiz ki hiçbir kedi uğursuzluk getirmez. Dost canlısı kediler, insan hayatında etkin rolleri olan canlılar. Bize düşen de onları bol bol sevmek ve korumak. Şans hep sizden yana olsun…