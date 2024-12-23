Alanson miniklere masal anlattı

Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' adlı yeni kitabı tanıtıldı. Okurlarıyla D&R'da bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden 'Sanatçının Öyküsü' şarkısını seslendirdi.

Çocuklara, bir kabilede yaşayan, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlattığını ifade eden Mazhar Alanson "Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim" diye konuştu.