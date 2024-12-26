Çipli kimlik ile sahteciliğe son

Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemleri sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla yapılabilecek. biOnay'ın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü proje kapsamında 2 bin biOnay cihazı üzerinden parmak izi ile kimlik doğrulama yapan kişi sayısı 5 milyonu aştı. Tüm bu işlemler herhangi bir sahtecilik veya mağduriyet yaşanmadan gerçekleşti.

Ümit Yaşar Usta

2 BİN CİHAZLA ONAY ALINIYOR

E-kimlik ve e-imza alanında Ar-Ge çalışmaları yapan EGA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle yaptığı iş birliği kapsamında 2 bin biOnay cihazıyla parmak izi ile kimlik doğrulama yapıyor. Kimlik doğrulama işlemlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için çözümler sunan biOnay ile 973 tapu müdürlüğünde 5 milyonun üzerinde vatandaş herhangi bir sahtecilik veya mağduriyet yaşamadan işlemlerini güvenle gerçekleştirdi.

Yeni yıl itibarıyla işlemlerin güvenli ve hızlı yapılabilmesi için çipli kimlik kartlarının kullanımını zorunlu hale getirilecek.

5 MİLYON ONAY ELDE EDİLDİ

TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle iş birlikleri kapsamında kısa sürede oldukça güzel sonuçlar aldıklarını belirten EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, "Bugüne kadar 973 tapu müdürlüğünde 5 milyondan fazla kişi işlemlerini herhangi bir sahtecilik veya mağduriyet yaşamadan gerçekleştirdi. Bu uygulama sayesinde tapu müdürlüklerinde kaliteli ve güvenle hizmet veriliyor. Bundan sonraki süreçte tapu müdürlüklerinde işlem hızı artacak ve sahteciliğin önüne daha da çok geçilecek" dedi.