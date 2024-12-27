"Macellan Puhusu" Arjantin'de Türk gözlemci tarafından görüntülendi

2024'ün son günlerinde kuş gözlemcilerini ve yaban hayatı araştırmacılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Yerküre üzerinde soyları azalan kuş türlerinin izinden giden Yoğurtçuoğlu, Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde yer alan Patagonya'nın vadilerinden birinde bir çift Macellan Puhusu görüntüledi.

GÜNEY AMERİKA'DA YAYGINLIK GÖSTERİYOR

Macellan Puhusu, Güney Amerika'da Peru'nun merkezi bölgesinden güneydeki Tierra del Fuego takımadalarına kadar olan bölgede yaygınlık gösteriyor.

Yüksek bölgelerde yaşayan iri boynuzlu baykuş, siyah kenarlı yüzü, yoğun çizgili karnı, boynunda bir gerdanlık gibi uzanan beyaz tüyleri ve keskin sarı gözleriyle dikkati çekiyor.

Açık ormanlardan tarla alanlarına, çayırlara kadar çok çeşitli habitatlarda yaşayan Macellan Puhusu, çiftli bir ötüş yapıyor ve bu bazen düşük bir mırıldanma sesiyle de devam ediyor.

"HAYATIMIN EN İLGİNÇ ANLARINDAN BİRİ"

Yoğurtçuoğlu, dağlık bir alanda Macellan Puhusu ile yaşadığı anlara ait görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, yaşadığı deneyimi "Hayatımın en ilginç anlarından biri." şeklinde nitelendirdi.

Bir dişi ve bir erkek Macellan Puhusu'nu görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, Patagonya vadilerinde 3 gün boyunca bu güzel baykuşların yanında 1 saat geçirdiğini belirtti.

Yoğurtçuoğlu, "Bütün bu hikayede en etkilendiğim kısım, dişi puhunun öterken ağzının dibinde onu dinlemek oldu." ifadesini kullandı.

Yoğurtçuoğlu'nun tıpkı bir muhabir gibi Macellan Puhusu'na elindeki telefonu ve ona bağlı mikrofonu uzatarak bu güzel baykuşla "röportaj" yaptığını söylediği anlara dair görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.